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    首頁　>　社會

    掰團購回饋 女靠一張嘴吸金5575萬

    郭女犯罪流程

    郭女犯罪流程

    2021/06/22 05:30

    鎖定親友及客戶行騙 38名受害人組自救會提告

    〔記者王定傳／新北報導〕45歲郭姓女子聲稱從事團購生意，可用「量大制價」方式取得低廉商品再轉售賺差價獲利，去年初開始鎖定親友及曾往來的客戶為吸金對象，靠著三寸不爛之舌推銷被害人投資她的團購事業，不僅可償還本金，還有3%回饋，郭女吸金5575萬餘元後，今年4月人間蒸發；38名被害人組成自救會提告，盼望將她繩之以法、揪出幕後不法集團。

    推銷投資團購 還本賺3%回饋

    被害人除向本報投訴，亦向台北市刑大、調查局新北市調處報案，控告郭女詐欺及違反銀行法，警、調單位已對郭女犯罪手法、資金流向進行蒐證，待疫情稍緩，將約談並移送偵辦；記者撥打郭女手機，無人接聽、亦未回電。

    自救會成員說，郭女兼職黃金買賣、海空運輸等工作，她鎖定行騙對象後，誆稱從事電腦、家庭環繞音響等3C產品，或西堤牛排、饗食天堂等餐券的團購生意，由於業務量大，需要資金及人手配合刷卡，讓她可以「量大制價」方式與廠商談條件，壓低進貨成本後，再將貨品轉售給消費者，從中賺取差價。

    自救會表示，郭女騙他們投資，只刷卡讓她付貨款，郭女允諾會代為繳清刷卡金額，並保證會給付刷卡金額的3%回饋，她起初有給付，後來以各種理由推託，現在擺爛不還錢，避不見面。

    遭控拿被害人刷卡金大量買貨轉售

    被害人質疑，郭女完全不出一毛錢，拿被害人的刷卡金額大量購入貨品，並寄往新北市汐止區一間倉庫存放，商品轉售後捲走款項；她為避免犯行曝光，疑似以「挖東牆補西牆」手法，剛開始以騙得款項支付受害人回饋及繳卡費，不斷吸金後便人間蒸發，背後應有不法集團指導。

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