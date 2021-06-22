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    被坑1100萬 張女哽咽賠上父母遺產

    3 8 位民眾 控訴郭姓 女子吸金 5 5 7 5 萬餘 元後避而不 見。（記者王定傳翻攝）

    3 8 位民眾 控訴郭姓 女子吸金 5 5 7 5 萬餘 元後避而不 見。（記者王定傳翻攝）

    2021/06/22 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕郭姓女子被控吸金，有30多人受害；有被害者罹患癌症，治病錢卻遭騙走，更有一家4口通通被騙，其中張姓被害人損失最多，總計被騙走1100萬元，她數度哽咽說：「這裡面有我父母的遺產，做人要有良心…」

    這些被害者大多是上班族、家庭主婦或兼職及退休人員，許多人遭騙金額百萬元起跳，至今仍須償還高額卡債，有人無力償還，只好拿房產借錢或貸款。

    受害最深的張女受訪時說，她因同為被害人介紹認識郭女，郭女先用「刷卡賺差價、有3%回饋」方式，騙她從去年1月開始配合刷卡，並不時以可多賺錢，要求她申辦新卡或臨時調整額度，甚至鼓吹她找丈夫一起刷卡賺錢。

    張女說，郭女起初有給付刷卡後的3%利潤回饋，之後，郭女再以「現金買現貨，有3%至5%利潤回饋」、「投資每張200萬元家樂福禮物卡，除家樂福有給4%回饋外，還會給妳3%利潤回饋」等話術，騙她繼續投資現貨及禮物卡。

    張女指出，郭女曾請她幫忙繳卡費並給予跑腿費，刻意營造「業務量真的大，且是真心把她當成團購合作夥伴」假象，得知她因父親過世而繼承遺產，就以合夥人為由騙她先墊繳卡費，承諾給5%利息，導致她前前後後被騙走1100萬元；直到今年4月，郭女還企圖騙她出資合購SOGO禮券，見她無意投資後，便對還款事宜不再回應。

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