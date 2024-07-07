夫外遇未成年少女害離 妻求償百萬要小三父親也連帶賠

黃姓女子因丈夫張姓男子外遇未滿18歲少女，致夫妻離婚，求償100萬元精神慰撫金。苗栗地方法院審理，認以16萬元為適當。（資料照）

2024/07/07 18:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕黃姓女子因丈夫張姓男子外遇未滿18歲少女，致夫妻離婚。黃女提告向張男與少女求償100萬元精神慰撫金，並主張少女父親要連帶賠償。苗栗地方法院審理，認精神慰撫金以16萬元為適當，但考量少女已有工作收入，且感情世界屬主觀領域，少女父親以輪椅代步，未必有能力監督及干涉少女感情狀況，判少女父親免賠。

黃女和張男於2014年結婚，2人婚後育有3名未成年子女。黃女於2023年10月間發現張男與少女有逾越男女交往情事，當時她選擇原諒張男；未料，黃女於今年2月間帶著子女外出時，又撞見張男與少女在一起。

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這回，黃女決定與張男離婚，並主張配偶權遭侵害，提告向張男及少女求償100萬元精神慰撫金，同時也要求少女父親要連帶賠償。

張男及少女不否認2人有逾越男女朋友關係交往，但認為黃女的請求金額超越能力所能負擔，希望能分期付款。

少女的父親則稱，他肢體殘障，仰賴輪椅代步，目前無所收入，平日維生已費力，他已盡力監督，但現實上無法對女兒進行監督，主張自己不負賠償責任。若法院認他要與女兒負連帶賠償之責，也認黃女請求之金額過高，宜酌減。

法官審理，認張男與少女間顯已逾越一般男女正常社交，並非一般婚姻信守誠實義務之配偶所能容忍，2人共同侵害黃女基於配偶關係之配偶權益甚明。黃女依民法規定，請求2人連帶負損害賠償責任，屬有據，應予准許。

法官審酌兩造之身分、地位、財產狀況、被告侵害程度，及對原告精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，認精神慰撫金以16萬元，應為適當。

至於少女父親部分，少女與張男交往期間，已在外工作，有薪資收入，應認心智成熟之人而能自負其責。加上感情世界純屬主觀領域，而少女父親為肢體殘障者，以輪椅代步，未必有權或能以家長之立場監督、干涉女兒的感情狀況，從而認有民法第187條第2項「法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任。」之適用。

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