到台東抗議未赴考察竟簽名詐出席費 台中區民代表吳天祐遭訴

台中市和平區民代表吳天祐去年到台東參加陳抗，卻簽名詐領出席、交通及膳食費2450元，遭台中地檢署檢察官依貪污罪嫌起訴。（擷取自和平區民代表會網站）

2024/07/07 19:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中市和平區民代表吳天祐去年赴台東參加陳抗，明知有2天未出席和平區代表定期會考察，卻在簽到表上簽名詐領2450元公款，代表會人員證稱，因新竹縣有類似詐領新聞，當時已用口頭、警語等3道關卡提醒吳，但他仍執意簽名；檢方認為吳濫用代表地位，貪圖小利，近日偵結依貪污等罪嫌起訴。

檢方調查，和平區民代表會去年5月19日至30日舉辦定期會，其中25日、26日分別為定期會第4次、第5次會，議程為區政考察，有出席才能領這2天的出席、交通及膳食費。

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檢警發現，吳天祐當時應邀，參加在台東縣議會前的「還我原墾民土地房舍生活空間」陳情抗議活動，25日下午就搭火車前往台東投宿，26日當天以台灣山地鄉平地原住民權利促進會會長名義，參加該陳抗活動，直到當晚6點多才離開台東返回台中，這兩天根本都未出席區政考察行程。

檢警發現，吳男29日出席定期會簽到時，發現簽到桌上有25日、26日的簽到表，雖上面特別註記「本日沒有在和平區內考察的代表，請不要簽到，以免觸法」，一旁還有相同的警語立牌，但他還是在簽到表上簽名，利用職務機會詐領5月25日出席費、交通費、膳食費，26日因媒體報導他出席台東的陳抗，代表會確認他未出席考察而未核發。

區民代表會的職員作證時表示，因去年4月新聞曾報導，新竹縣新埔鎮的區政考察詐領案例，因此有特別以口頭提醒吳男，要有實際在和平區考察才能簽名，簽到表上也有警語，加上一旁的立牌，等於有三道關卡提醒，但「簽到欄是他的，他要簽我們也沒辦法」。

吳男在調查時坦承，這兩天並不在和平區，但否認詐領，強調25日上午有在家裡處理定期會提案問題，26日也是交流有關原住民保留地監管區公所行政業務的運作，辯稱自己的認知是有在處理與定期會公務有關的議題即可，否認有看到簽到簿上的警語。

檢方依相關事證，認定吳天祐濫用代表地位，貪圖小利詐領2450元公款，依貪汙治罪條例利用職務上的機會詐取財物罪嫌起訴他。

記者今天兩度去電吳天祐查證此事，不過電話轉語音信箱無人接聽，無法得知對遭起訴的看法。

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