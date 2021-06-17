稱病打免疫球蛋白 3年詐保1.5億

41歲蔡女與丈夫組詐保集團，近3年詐騙金額高達1.5億多元，專案小組拘提夫妻及成員共9人到案，依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

2021/06/17 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕萃取不易的珍貴免疫球蛋白，被不肖人士用來牟利！刑事局破獲詐保集團，該集團誆稱不孕等偽病症，以健保住院並自費施打高額「免疫球蛋白」（IVIG），再向多家保險公司詐領保險金，三年來詐得一億五千多萬元，首腦夫妻爽住豪宅，警方痛斥詐保集團行徑，嚴重影響真正需要IVIG治療者的權益。

預

先投保 偽病就醫詐理賠金

刑事局專案小組根據衛福部健保署提供的資料分析，發現該集團以四十一歲蔡女與小一歲劉姓丈夫為首，蔡女為蒐集懷孕相關資訊，曾加入臉書「免疫媽媽」社團尋求資訊，發覺利用施打免疫球蛋白針方式詐保，有利可圖。

請繼續往下閱讀...

檢警追查，劉男、蔡女自二○一八年起陸續找七名親友加入，明知未罹患須施打「IVIG」的疾病，竟預先投保八家以上壽險公司，再揪團前往中南部醫院，誆稱罹患不孕等「自體免疫系統疾病」，需要自費施打免疫球蛋白針等醫療，以健保身分住院及自費治療，再向保險公司申請理賠。

揪親友組團 首腦夫妻住豪宅

專案小組查出，集團近三年詐騙的理賠金高達一億五千多萬元，蔡女夫妻最近還在新北市新購豪宅。警方日前拘提兩名主嫌及成員共九人，查扣詐保教戰手冊等贓證物，並經法院核准裁定扣押金融帳戶一千六百餘萬元、名下證券及房產等，訊後依詐欺、組織犯罪等罪送辦。蔡女夫妻承認犯案，檢方各諭知劉男以兩百萬元、蔡女八十萬元交保。

警方表示，免疫球蛋白針療程所費不貲，以體重六十公斤患者為例，每月打十二瓶才夠劑量，每月施打費用二十一萬餘元，若全年每月施打，醫療費近兩百六十萬元。本案有一嫌，三年來頻繁偽病就醫牟取高額理賠，估計浪費八百六十至一千七百二十八位捐血者血液，可說嚴重侵害真正需要IVIG治療的國人權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法