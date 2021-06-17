為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    稱病打免疫球蛋白 3年詐保1.5億

    41歲蔡女與丈夫組詐保集團，近3年詐騙金額高達1.5億多元，專案小組拘提夫妻及成員共9人到案，依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    41歲蔡女與丈夫組詐保集團，近3年詐騙金額高達1.5億多元，專案小組拘提夫妻及成員共9人到案，依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/17 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕萃取不易的珍貴免疫球蛋白，被不肖人士用來牟利！刑事局破獲詐保集團，該集團誆稱不孕等偽病症，以健保住院並自費施打高額「免疫球蛋白」（IVIG），再向多家保險公司詐領保險金，三年來詐得一億五千多萬元，首腦夫妻爽住豪宅，警方痛斥詐保集團行徑，嚴重影響真正需要IVIG治療者的權益。

    先投保 偽病就醫詐理賠金

    刑事局專案小組根據衛福部健保署提供的資料分析，發現該集團以四十一歲蔡女與小一歲劉姓丈夫為首，蔡女為蒐集懷孕相關資訊，曾加入臉書「免疫媽媽」社團尋求資訊，發覺利用施打免疫球蛋白針方式詐保，有利可圖。

    檢警追查，劉男、蔡女自二○一八年起陸續找七名親友加入，明知未罹患須施打「IVIG」的疾病，竟預先投保八家以上壽險公司，再揪團前往中南部醫院，誆稱罹患不孕等「自體免疫系統疾病」，需要自費施打免疫球蛋白針等醫療，以健保身分住院及自費治療，再向保險公司申請理賠。

    揪親友組團 首腦夫妻住豪宅

    專案小組查出，集團近三年詐騙的理賠金高達一億五千多萬元，蔡女夫妻最近還在新北市新購豪宅。警方日前拘提兩名主嫌及成員共九人，查扣詐保教戰手冊等贓證物，並經法院核准裁定扣押金融帳戶一千六百餘萬元、名下證券及房產等，訊後依詐欺、組織犯罪等罪送辦。蔡女夫妻承認犯案，檢方各諭知劉男以兩百萬元、蔡女八十萬元交保。

    警方表示，免疫球蛋白針療程所費不貲，以體重六十公斤患者為例，每月打十二瓶才夠劑量，每月施打費用二十一萬餘元，若全年每月施打，醫療費近兩百六十萬元。本案有一嫌，三年來頻繁偽病就醫牟取高額理賠，估計浪費八百六十至一千七百二十八位捐血者血液，可說嚴重侵害真正需要IVIG治療的國人權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    性侵人妻逼拍裸照還嗆送「烏龜」 渣男被判賠百萬
    2021/06/16 07:03

    性侵人妻逼拍裸照還嗆送「烏龜」 渣男被判賠百萬

    2起車禍20車追撞！中山高民雄南下路段一度嚴重回堵
    2021/06/16 11:44

    2起車禍20車追撞！中山高民雄南下路段一度嚴重回堵 影片

    台中箱屍案宣判！狂砍27刀殺害才女前妻 洗碗工判無期徒刑
    2021/06/16 08:04

    台中箱屍案宣判！狂砍27刀殺害才女前妻 洗碗工判無期徒刑

    女騎士被黑狗嚇到摔車受傷 男被法辦喊冤：不是我的狗...
    2021/06/16 08:29

    女騎士被黑狗嚇到摔車受傷 男被法辦喊冤：不是我的狗...

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播