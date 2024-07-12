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尼泊爾豪雨釀土石流沖走2巴士 60多人遭沖入河中下落不明

尼泊爾今日傳出，2輛共載有65名乘客的巴士被土石流沖入河中。（美聯社）

尼泊爾今日傳出，2輛共載有65名乘客的巴士被土石流沖入河中。（美聯社）

2024/07/12 16:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自6月中旬以來，季風為尼泊爾帶來傾盆大雨，造成各地洪水與山崩不斷，近百人因此喪命。今（12）日更傳出，2輛共載有65名乘客的巴士被土石流沖入河中，僅3人遊回岸上，其餘仍下落不明。

綜合外媒報導，尼泊爾奇旺區（Chitwan district）當地時間12日凌晨3點左右，1輛從加德滿都（Kathmandu）開往高爾（Gaur）的巴士上有41名乘客，另輛巴士從比爾甘傑（Birgunj）開往加德滿都（Kathmandu）則載有24人。2台車行駛高速公路時突然遇到土石流，連人帶車被沖入特里蘇里河（Trishuli River），僅有3名倖存者遊回岸上，民眾趕緊將他們送醫治療。

僅管當局已動員警察、軍隊及搜救隊尋找失蹤者，持續的降雨使得搜救工作變得更加困難，土石流也堵住多條通往該地區的道路。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）透過社群平台X表示，這起災難事故讓他感到悲痛，並對最近的洪水及土石流表達擔憂，要求政府機構全力搜救60多名失蹤乘客。

尼泊爾近日豪雨成災，各地山崩與洪水不斷發生。（法新社）

尼泊爾近日豪雨成災，各地山崩與洪水不斷發生。（法新社）

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