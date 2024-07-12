尼泊爾豪雨釀土石流沖走2巴士 60多人遭沖入河中下落不明

尼泊爾今日傳出，2輛共載有65名乘客的巴士被土石流沖入河中。（美聯社）

2024/07/12 16:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自6月中旬以來，季風為尼泊爾帶來傾盆大雨，造成各地洪水與山崩不斷，近百人因此喪命。今（12）日更傳出，2輛共載有65名乘客的巴士被土石流沖入河中，僅3人遊回岸上，其餘仍下落不明。

綜合外媒報導，尼泊爾奇旺區（Chitwan district）當地時間12日凌晨3點左右，1輛從加德滿都（Kathmandu）開往高爾（Gaur）的巴士上有41名乘客，另輛巴士從比爾甘傑（Birgunj）開往加德滿都（Kathmandu）則載有24人。2台車行駛高速公路時突然遇到土石流，連人帶車被沖入特里蘇里河（Trishuli River），僅有3名倖存者遊回岸上，民眾趕緊將他們送醫治療。

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僅管當局已動員警察、軍隊及搜救隊尋找失蹤者，持續的降雨使得搜救工作變得更加困難，土石流也堵住多條通往該地區的道路。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）透過社群平台X表示，這起災難事故讓他感到悲痛，並對最近的洪水及土石流表達擔憂，要求政府機構全力搜救60多名失蹤乘客。

नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको सिमतालमा पहिरोले बस बगाउँदा झण्डै पाँच दर्जन यात्रु बेपत्ता एवं देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोका कारण भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुख व्यक्त गर्दछु। यात्रुहरूको खोजी एवं प्रभावकारी उद्धारका लागि गृह प्रशासन लगायत सरकारका सबै निकायलाई निर्देशित गर्दछु। — ☭ Comrade Prachanda （@cmprachanda） July 12, 2024

尼泊爾近日豪雨成災，各地山崩與洪水不斷發生。（法新社）

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