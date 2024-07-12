賀、川「一個是檢察官、一個是罪犯」 拜登回擊川普酸度破表

美國總統拜登（左）12日不慎將副手賀錦麗喊成前總統川普（右），令拜、川在社群平台隔空交火，拜登事後酸度破表表示，「當然分得出（賀錦麗與川普）兩者差異，一個是檢察官、一個是罪犯」。（路透檔案照）

2024/07/12 16:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「換拜」風波延燒，美國總統拜登12日在北約峰會會後個人記者會時，不慎將副手賀錦麗喊成川普，一時令拜、川在社群平台交鋒。面對川普嘲諷，拜登酸度破表反擊表示，「我當然分得出（賀錦麗與川普）兩者間的差異，一個是檢察官、一個是罪犯」。

綜合外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）今（12）日在華府北約峰會會後記者會獨挑大樑，當被問及副手賀錦麗（Kamala Harris）能否戰勝死敵川普（Donald Trump）時，拜登不慎口誤將副手賀錦麗喊成川普，一時成為川普及共和黨政治人物間的網路「迷因」材料。

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美國前總統川普立刻在其旗下社群平台「真相」（Truth）發文，嘲諷拜登久違親自登板就「落漆」，實在「做得好！」對此，拜登也以截圖在社群平台Ｘ上立刻以酸度破表的簡單一句話反擊。

拜登在貼文中表示：「我當然分得清（川普與賀錦麗）兩者的區別，一個是檢察官、一個是罪犯。」意指賀錦麗過去曾任加州檢察總長，而川普近期則因成人片女星封口費案，被判34項聯邦重罪（felony）成立。

相關原文請見：

By the way: Yes, I know the difference.



One’s a prosecutor, and the other’s a felon. pic.twitter.com/65kYp6m90Z — Joe Biden （@JoeBiden） July 12, 2024

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