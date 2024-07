賀、川「一個是檢察官、一個是罪犯」 拜登回擊川普酸度破表

2024/07/12 16:03

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「換拜」風波延燒,美國總統拜登12日在北約峰會會後個人記者會時,不慎將副手賀錦麗喊成川普,一時令拜、川在社群平台交鋒。面對川普嘲諷,拜登酸度破表反擊表示,「我當然分得出(賀錦麗與川普)兩者間的差異,一個是檢察官、一個是罪犯」。

綜合外媒報導,美國總統拜登(Joe Biden)今(12)日在華府北約峰會會後記者會獨挑大樑,當被問及副手賀錦麗(Kamala Harris)能否戰勝死敵川普(Donald Trump)時,拜登不慎口誤將副手賀錦麗喊成川普,一時成為川普及共和黨政治人物間的網路「迷因」材料。

請繼續往下閱讀...

美國前總統川普立刻在其旗下社群平台「真相」(Truth)發文,嘲諷拜登久違親自登板就「落漆」,實在「做得好!」對此,拜登也以截圖在社群平台X上立刻以酸度破表的簡單一句話反擊。

拜登在貼文中表示:「我當然分得清(川普與賀錦麗)兩者的區別,一個是檢察官、一個是罪犯。」意指賀錦麗過去曾任加州檢察總長,而川普近期則因成人片女星封口費案,被判34項聯邦重罪(felony)成立。

By the way: Yes, I know the difference.



One’s a prosecutor, and the other’s a felon. pic.twitter.com/65kYp6m90Z