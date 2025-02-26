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    2026藍轉綠指標性一戰！賴清德：請莊瑞雄全力經營台東

    民進黨不分區立委莊瑞雄。（資料照）

    民進黨不分區立委莊瑞雄。（資料照）

    2025/02/26 19:31

    〔記者陳政宇／台北報導〕綠營去年在台東立委選舉分裂，最後由黃建賓以2千餘票差距險勝，讓國民黨拿回失去14年的台東立委席次。兼任民進黨主席的總統賴清德今（26日）表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能贏回立委席次，請民進黨不分區立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

    民進黨今天下午召開中常會。據與會人士轉述，賴清德表示，感謝莊瑞雄自2015年補選上屏南的立委，十年來為屏東爭取建設、為鄉親服務不遺餘力。

    賴清德坦言，本屆立委選舉民進黨在台東失利，去年起莊瑞雄除了繼續服務屏東，他也特別指派莊認養台東，是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，這8個月來的努力，受到地方高度肯定。

    賴清德期盼，接下來2026年九合一的選舉，台東能否藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能將立委席次嬴回來。因此，要請莊瑞雄集中資源，全力經營台東。而原莊瑞雄在屏東縣設了三個服務處，則請莊盡速逐步調整；原屏東地方選服工作，則請組織部協調立委鍾佳濱及徐富癸協助無縫接軌。

    賴清德今於民進黨中常會表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能贏回立委席次。（資料照）

    賴清德今於民進黨中常會表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能贏回立委席次。（資料照）

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