北市幼兒園長之子性侵案延燒 游淑慧：社會局回答含糊推託

台北市信義區某私立幼兒園園長之子性侵案延燒，國民黨台北市議員游淑慧表示，她向社會局了解案情，卻只得到含糊推託的回答。（資料照）

2024/07/11 14:48

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，去年被依加重強制性交罪起訴，檢方日前發現加害人涉嫌偷拍20多名女童，並查扣600多部性影像。國民黨台北市議員游淑慧表示，她向社會局確認了解，卻只得到含糊推託的回答，媒體受限《兒少法》只能模糊報導，導致不知情家長持續送托，呼籲市府透過修法，或由警察、教育兩局合作解決此案。

游淑慧表示，此案去年爆出時就引發軒然大波，也有網紅直接公佈嫌犯與幼兒園全名，但媒體礙於《兒少法》規定無法揭露幼兒園名稱，導致不知情的家長仍持續送托，「親手將孩子交到狼師手中，這些家長事後該有多自責多悲痛。」

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游淑慧指出，她向社會局確認此案是否就是去年爆出性侵案的信義區幼兒園，社會局竟回答「不確定，要問，不知道是否可公開」、「幼兒園是教育局的業務」，但此案幼兒園園長也同時經營托嬰中心，並於案發後脫手交由原團隊員工經營，「就算幼兒園不是社會局的業務，托嬰中心總是了吧？」

游淑慧質疑，連議員都只得到這種含糊推託的回答，何況是不知情的家長，難怪過去公部門曾被爆以資訊保護為由蓋件處理，「對於這種情節嚴重的兒童性犯罪案件，幼兒園及該托嬰中心的家長們，難道不該第一時間知情嗎？」

游淑慧感嘆，媒體為避免觸法，針對兒少性侵案只能盡量模糊報導，甚至不報，《兒少法》對媒體報導的箝制竟然成了性侵犯的保護傘，何其諷刺？游淑慧說，她曾接獲陳情，有家長報案孩子在校園遭性騷後，才知道加害人就是兒童性騷前科犯，未被通報全名、面容，校園警衛也無從知悉，以致他們依然可以進入校園。

游淑慧指出，她向台北市副市長林奕華、教育局長湯志民反映，不論透過修法，或由警察與教育兩局合作，都希望市府能正視、解決此案。

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