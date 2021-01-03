為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國主管狠虐台男 電擊火燒勒贖5百萬

    陳姓男子在菲律賓遭中國籍主管拘禁凌虐，身上多處瘀青、傷痕累累，主管將影片傳給家屬勒贖900萬披索（約新台幣500多萬元）。 （圖：中央社，繪圖：美編黃質彬）

    陳姓男子在菲律賓遭中國籍主管拘禁凌虐，身上多處瘀青、傷痕累累，主管將影片傳給家屬勒贖900萬披索（約新台幣500多萬元）。 （圖：中央社，繪圖：美編黃質彬）

    2021/01/03 05:30

    在菲博弈公司工作欲離職

    〔記者邱俊福／台北報導〕27歲陳姓男子去年初前往菲律賓任職線上博弈公司，上月底欲離職，竟遭同公司2名中國籍主管押走，先被劫走50餘萬披索，再被拘禁電擊、火燒凌虐，勒贖900萬披索（約新台幣500多萬元）。陳母向我國駐菲代表處求助，刑事局協請菲國警方救人，最後由菲國警署反綁架總隊（AKG）將已遭拘禁5天、遍體鱗傷的陳男救出，2嫌也落網。

    主管指賭帳未結算 押走

    該線上博弈公司負責人也是中國人，陳男去年1月到職，同年12月27日請辭，2名中國主管以陳男負責的賭帳未結算為由，直接在公司內將陳男押往菲國甲米地省一間villa拘禁。

    跨洋求救 跨年夜獲救

    拘禁期間除搶走陳男身上現金50餘萬披索（約新台幣30萬元），還恐嚇交付900萬披索；為了逼陳男找家人籌贖金，2嫌對他電擊、火燒、痛毆，造成陳男腹、背、四肢等多處傷痕累累。在台陳母接到兒子從菲國打來的越洋電話，雙方交涉談妥拿出新台幣470萬元放人。

    驚魂5天 將返台就醫治療

    陳母隨即於上月29日向駐菲代表處求助，代表處通報刑事局駐菲聯絡官，刑事局國際科也請求菲方協助。台菲警方於31日晚間找到拘禁地點攻堅，逮捕2嫌，將獲救的陳男送醫治療；刑事局後續將協助陳男返台繼續就醫治療。

    至於遭拘禁洗劫的詳細原因，是否為被告所言的帳務糾紛或其他因素，正由菲警進一步調查釐清。據了解，陳男去年1月赴菲工作後，因其先前在台涉入竊盜等案，遭我國檢方通緝。

    外交部指出，接獲陳男母親求助後，立即協助向菲國警方報案，並洽請菲國警署反綁架總隊（AKG）協助營救；陳男和家屬對於我國駐菲代表處及菲警積極營救，再三表示感謝。

    外交部表示，越來越多國人赴菲從事博弈相關工作，但賭場環境複雜，建議務必先了解公司是否合法，並審慎評估潛在風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    赴菲「賭」工作夯 3年31國人踩到陷阱
    2021/01/03 05:30

    赴菲「賭」工作夯 3年31國人踩到陷阱

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    社會今日熱門
    千萬超跑麥拉倫夜撞分隔島 網透露：車主只有23歲......
    2021/01/02 09:21

    千萬超跑麥拉倫夜撞分隔島 網透露：車主只有23歲......

    出遊1次求償10萬！醫師娘控夫帶小三出國19次 提告索討190萬
    2021/01/02 09:42

    出遊1次求償10萬！醫師娘控夫帶小三出國19次 提告索討190萬

    影像曝光！報廢遊覽車2輪脫落 西濱7車連環撞
    2021/01/02 09:53

    影像曝光！報廢遊覽車2輪脫落 西濱7車連環撞 影片

    失聯2天 男子駕貨車墜10米深山谷亡
    2021/01/02 10:24

    失聯2天 男子駕貨車墜10米深山谷亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播