中國主管狠虐台男 電擊火燒勒贖5百萬

陳姓男子在菲律賓遭中國籍主管拘禁凌虐，身上多處瘀青、傷痕累累，主管將影片傳給家屬勒贖900萬披索（約新台幣500多萬元）。 （圖：中央社，繪圖：美編黃質彬）

2021/01/03 05:30

在菲博弈公司工作欲離職

〔記者邱俊福／台北報導〕27歲陳姓男子去年初前往菲律賓任職線上博弈公司，上月底欲離職，竟遭同公司2名中國籍主管押走，先被劫走50餘萬披索，再被拘禁電擊、火燒凌虐，勒贖900萬披索（約新台幣500多萬元）。陳母向我國駐菲代表處求助，刑事局協請菲國警方救人，最後由菲國警署反綁架總隊（AKG）將已遭拘禁5天、遍體鱗傷的陳男救出，2嫌也落網。

主管指賭帳未結算 押走

該線上博弈公司負責人也是中國人，陳男去年1月到職，同年12月27日請辭，2名中國主管以陳男負責的賭帳未結算為由，直接在公司內將陳男押往菲國甲米地省一間villa拘禁。

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跨洋求救 跨年夜獲救

拘禁期間除搶走陳男身上現金50餘萬披索（約新台幣30萬元），還恐嚇交付900萬披索；為了逼陳男找家人籌贖金，2嫌對他電擊、火燒、痛毆，造成陳男腹、背、四肢等多處傷痕累累。在台陳母接到兒子從菲國打來的越洋電話，雙方交涉談妥拿出新台幣470萬元放人。

驚魂5天 將返台就醫治療

陳母隨即於上月29日向駐菲代表處求助，代表處通報刑事局駐菲聯絡官，刑事局國際科也請求菲方協助。台菲警方於31日晚間找到拘禁地點攻堅，逮捕2嫌，將獲救的陳男送醫治療；刑事局後續將協助陳男返台繼續就醫治療。

至於遭拘禁洗劫的詳細原因，是否為被告所言的帳務糾紛或其他因素，正由菲警進一步調查釐清。據了解，陳男去年1月赴菲工作後，因其先前在台涉入竊盜等案，遭我國檢方通緝。

外交部指出，接獲陳男母親求助後，立即協助向菲國警方報案，並洽請菲國警署反綁架總隊（AKG）協助營救；陳男和家屬對於我國駐菲代表處及菲警積極營救，再三表示感謝。

外交部表示，越來越多國人赴菲從事博弈相關工作，但賭場環境複雜，建議務必先了解公司是否合法，並審慎評估潛在風險。

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