潑汽油縱火燒「叼菸惡男」 醋勁女友收押禁見

謝女對撞死工程師被稱為「叼菸惡男」的李姓男友潑汽油。（民眾提供）

2024/04/11 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕上月開車高速撞死矽品工程師，因態度輕佻，而被形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，本月9日被謝姓女友撞見帶小三，2人嚴重爭吵，謝女潑灑汽油點火，李男全身著火嚴重燒燙傷，台中地檢署將謝女依殺人未遂罪嫌聲請羈押禁見，台中地方法院今天裁定准予羈押，至於謝女的乾哥陳男，也因帶槍到現場幫乾妹妹謝女助陣，檢方諭令8萬元交保。

有毒品等前科的41歲李男，上月12日駕駛租賃轎車，在台中市市區內高速行駛，撞上停等紅燈的30歲陳姓工程師，陳男重摔腦死身亡，李男卻在案發現場「叼著香菸」，嚼檳榔與朋友談笑，態度顯得輕浮，宛如事不關己，家屬質疑他態度差，警方約談他，他2度放警方鴿子，台中地檢署開拘票給警察，將他拘提到案，中檢依過失致死罪諭令30萬元交保。

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本月9日上午8時許，李男得知34歲謝姓女友要來，他可能想刻意支開謝女，宣稱自己機車騎到沒油，要謝女到加油站幫他買汽油，同時，利用空檔帶賴姓小三去買早餐，不料，謝女卻開著陳姓乾哥的賓士車，很快買了汽油返回時，撞見李男與小三在一起，當場醋桶打翻暴怒抓狂，從車內拿出汽油桶質問李男。

2人當時在賓士車前拉扯爭執，任憑謝女將汽油潑到身上，李男都沒閃躲，還對謝女嗆聲說「不敢點（火）嗎？」，之後大搖大擺走進家裡，謝女情緒失控，衝入屋內拿打火機點火，造成李男68％燒燙傷。

警方調查發現，謝女衝入屋內時，其乾哥陳男（40歲）下車，到後座取出一把槍械助陣，還精神恍惚對著李家揮舞，警方也一併拘捕搜索，在車內發現改造槍枝、子彈3顆、毒品等物品。

中檢向台中地方法院聲請羈押謝女，理由是觸犯殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，又有逃亡等疑慮，台中地院裁定准予羈押禁見；至於持槍的謝男則是依違反槍砲彈藥刀械管理條例，以及毒品危害防制條例，以8萬元交保。

台中地方法院裁定謝女（中）收押禁見。（民眾提供）

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