撞見叼菸惡男帶小三 女友潑汽油被嗆「不敢點」釀慘案

李男提著汽油桶挑釁地拿給謝女，示意潑灑。（民眾提供）

2024/04/10 22:31

〔記者許國楨／台中報導〕上月開車撞死矽品工程師，因態度輕佻被形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，昨天被謝姓女友撞見帶小三醋勁大發，兩人嚴重爭吵中，李男嗆聲要謝女潑汽油燒他，造成李男全身著火嚴重燒燙傷，而連同謝女及其帶槍助陣陳姓乾哥都被帶回偵辦，今天訊後分依殺人未遂及槍砲等罪嫌送辦。

41歲李男有毒品等前科，是轄區治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車高速撞飛停等紅燈陳姓工程師（30歲），陳重摔腦死家屬忍痛拔管，李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來2度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪送辦，未料昨又傳出糾紛受重傷。

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經查，李男與母親住在西屯區大聖街民宅，昨天上午8點多，李男得知34歲謝姓女友要來，疑刻意支開對方，稱機車騎到沒油要謝女到加油站幫忙買汽油，再利用空檔帶同賴姓小三買早餐，未料謝女開著陳姓乾哥賓士車買完汽油返回時，撞見李男與小三走在一起，當場醋桶打翻暴怒抓狂，從車內拿出汽油桶質問李男。

相關監視器拍下，兩人當時在賓士車前拉扯爭執，李男未閃躲但動作挑釁，任憑謝女將汽油潑到身上，謝女潑完見李還大搖大擺走進家裡，更是氣的急跺腳理智線斷裂，雙手掩耳大吼大叫，推開想安撫她的賴女稱「他騙我！」接著就衝入屋內，拿打火機對李男點火，造成李男68%燒燙傷、李母輕傷以及謝女自己手部灼傷。

謝女衝進李家找李男理論時，其乾哥陳男（40歲）也從副駕座下車，到後座翻找後拿出一把槍械助陣，精神恍惚對著李家揮舞，警方過濾相關監視器時，意外發現陳男亮槍，立即對賓士車附帶搜索，果然在車內發現改造槍枝、子彈3顆、毒品等物品。

警方將陳男及昨天傍晚出院的謝女帶回偵辦，但兩人說詞均避重就輕，謝女聲稱與李男交往中對李男積怨已久，昨早上又見他與其女子互動，一時情緒失控，兩人爭執衝突之際李男竟要求潑油她才照做，隨後在屋內李男又對她嗆聲「不敢點」，才會點火引燃。

而陳男則供稱，當時並非亮槍助陣，拿出槍枝是準備還給李男，未料就發生憾事，警方表示，李男因燒燙傷嚴重，目前仍在醫院觀察，將等他傷勢穩定再進一步釐清相關案情，今天訊後將謝女依公共危險、殺人未遂，陳男則依槍砲及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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謝女昨天傍晚出院後被帶回偵辦，警方今天將她移送法辦。（警方提供）

涉嫌亮槍助陣的陳男也被移送法辦。（警方提供）

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