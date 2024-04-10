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嗆聲要女友潑油點火／甫撞死工程師 叼菸惡男燒成火球

警方在陳男車內查獲改造槍枝。（警方提供）

警方在陳男車內查獲改造槍枝。（警方提供）

2024/04/10 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕上月開車撞死矽品工程師，因態度輕佻被形容是「叼菸惡男」的台中市李姓男子，昨天與「醋勁大發」謝姓女友嚴重爭吵，竟嗆聲要對方潑汽油燒他，造成全身著火嚴重燒燙傷，而當時開車搭載謝女去買汽油的陳姓乾哥，期間更曾亮槍企圖助陣，也被警方鎖定在車內查獲槍毒，成為案外案。

全身68％燒燙傷 母遭波及

四十一歲李男是轄區治安顧慮人口，上月十二日駕駛租賃車行經台中市西區因恍神沒踩煞車、未注意號誌，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師（三十歲），導致陳重摔腦死，陳家屬忍痛拔管，李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓家屬不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，警方依過失致死罪嫌送辦，未料昨又傳出糾紛受傷。

經查，李男與母親住在西屯區大聖街民宅，昨上午近九時許，李男因機車沒油，要謝姓女友（三十四歲）幫忙買汽油，謝女找開賓士車的陳姓「乾哥」（四十歲）載她去加油站，買好汽油返回李男住處時，在屋外見李男帶著另名女子返家，兩人當場發生爭執，並當街爆發口角。

從相關監視器畫面顯示，兩人當時在賓士車週遭不斷繞圈拉扯，李男接著直挺挺站立也未閃躲，就任憑醋勁大發的謝女將汽油潑到身上，謝女潑完見李男絲毫沒有異樣，更是氣的直跳腳，最後雙方進入屋內謝女以打火機點燃引發火勢，消防人員獲報到場將火勢撲滅，李男全身六十八％燒燙傷送往醫，謝女也因此雙手掛彩，李母也遭波及。

女友乾哥亮槍助陣 也被捕

謝女辯稱，當時口角時，是李男要求朝其身上潑油點火，她才會照做，不過警方對謝女說法是否屬實進一步查證時，也將目擊的謝女陳姓乾哥留置現場做證，未料卻在過濾相關監視器時，意外發現這對情侶爭執當下，陳男曾自車內拿出疑似手槍，企圖替謝女助陣的舉動，立即對賓士車進行附帶搜索。

警方果然在車內發現改造槍枝（是否具有殺傷力待鑑驗）、子彈三顆、毒品等物品，警方則在訊後將謝女依公共危險、殺人未遂，陳男則依槍砲及毒品罪嫌移送法辦。

李男站在賓士車前未閃躲，任謝姓女友將汽油潑到身上。（民眾提供）

李男站在賓士車前未閃躲，任謝姓女友將汽油潑到身上。（民眾提供）

謝女的乾哥陳男疑持槍助陣，被警方當街逮捕。（警方提供）

謝女的乾哥陳男疑持槍助陣，被警方當街逮捕。（警方提供）

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