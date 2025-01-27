國道哪個交流道設計最不良？網友狂點1處：每次都走錯

1名網友分享，他因為不常開車，第1次開桃園南崁交流道看到岔口時還愣了一下，隨後趕緊選對的出口開走，不清楚是否有「台灣設計最不良的交流道在哪裡的八卦？」。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/27 10:18

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾春節連假期會開車出遊，1名網友分享，他因為不常開車，第1次開桃園南崁交流道看到岔口時還愣了一下，隨後趕緊選對的出口開走，不清楚是否有「台灣設計最不良的交流道在哪裡的八卦？」，PO文曝光後引發不少網友熱烈討論。

這名網友昨於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，原PO坦言很少開車，故外縣市的交流道沒開過幾個，不過「我就覺得桃園南崁那個有點坑，剛選完桃園交流道岔口之後馬上來的春日路、經國路」，首次開時看到還呆了一下，接著趕緊選對的出口開走，接著好奇詢問鄉民是否有「台灣設計最不良的交流道在哪裡的八卦？」

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PO文曝光後許多鄉民紛紛留言，有人說「圓山就很爛，跟建國高架車流交織，容易打結」、「台中烏日彰化+1」，不少網友點出五股交流道，指出「南崁那個還好，五堵比較囧」、「五股交流道：誰找我」、「五股，一走錯就是半個小時」、「五股啊，每次都走錯」、「五股交流道阿，塞到爆」。

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