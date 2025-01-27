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    美國報復！停發哥倫比亞簽證 媒體曝「全面制裁」如閃電推進

    美國務卿魯比歐下令關閉美國駐哥倫比亞大使館的簽證處理。（法新社）

    美國務卿魯比歐下令關閉美國駐哥倫比亞大使館的簽證處理。（法新社）

    2025/01/27 10:46

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與哥倫比亞因驅逐移民問題引發矛盾越演越烈！繼美國總統川普26日宣布對哥國商品徵收25%關稅，並將於1週之內提高到50%後，國務卿魯比歐下令關閉美國駐哥倫比亞大使館的簽證處理。

    綜合外媒報導，美國國務院26日晚間宣布，暫停美國駐哥倫比亞大使館的簽證簽發工作。國務卿魯比歐還授權對干擾美國遣返航班行動的相關人員及其家屬實施旅行制裁，目前尚不清楚美國對多少哥倫比亞官員實施了簽證限制。

    報導指出，對於個人實施簽證限制通常是針對那些侵犯人權或破壞民主的對象，而哥倫比亞是美國主要的非北約盟友，實施個人簽證制裁相當罕見。

    福斯新聞記者梅勒金（Bill Melugin）爆料，川普團隊正在起草最終文件，準備由總統簽署對哥倫比亞實施的所有制裁措施。據稱，報復性措施正以「閃電般的速度」推進。

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