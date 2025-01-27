台鐵善化-新市電車線燒斷 西線10:19先搶通

善化大成路陸橋下的纜線觸碰到台鐵電車線，火車被迫暫時停駛，工班全力維修中。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/27 10:27

首次上稿 10:18

更新時間 10:27

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台鐵電車線爆炸燒斷 台南善化-新市雙向暫停

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〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是小年夜，不少民眾趕著搭火車返鄉，上午卻遇上台鐵台南段電車線爆炸、燒斷，導致善化至新市之間雙向暫時停駛，造成班次嚴重延誤，已經動員維修，10點19分已先搶通西線，單線雙向通行，避免南北完全中斷。

事故發生在上午7點38分左右，疑似善化大成路陸橋下的纜線遭強風吹落，台鐵火車的電車線，引發短路、燒斷，無法作用，影響行車，雙向暫停駛。

原本已在東部休假的台南電力段長董武揚獲報，立刻趕回現場，指揮作業團隊修復，預計先通西線，讓雙向調撥行駛。

目前南下只能開到善化，北上則至新市，列車只能在車站月台暫停，站內擠滿候車人潮，對於班次嚴重延誤，怨聲載道，有的趕緊請附近親友趕來接駁。

台鐵台南善化、新市之間的電車線爆炸燒斷，雙向暫時停駛。（記者吳俊鋒攝）

善化大成路陸橋下的纜線觸碰到台鐵電車線，火車被迫暫時停駛，工班全力維修中。（記者吳俊鋒攝）

休假中的台鐵台南電力段長董武揚，從東部趕回現場，指揮電車線修復。（記者吳俊鋒攝）

南下列車暫時停駛在善化站，等候電車線修復。（記者吳俊鋒攝）

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