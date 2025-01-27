軟了！川普施壓奏效 哥倫比亞總統火速派專機接返非法移民

面對美國川普政府制裁威脅，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）態度迅速轉變。（美聯社）

2025/01/27 12:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統川普對哥倫比亞祭出強硬制裁後，哥國總統裴卓（Gustavo Petro）態度迅速轉變，26日隨即日宣布將挪用總統專機，協助遣返遭美驅逐的哥國非法移民。此舉被視為對川普施壓的重大讓步。

川普政府因哥倫比亞拒收遣返航班，對該國實施一系列報復措施。裴卓在聲明中以西班牙文強調，派遣總統專機是為了確保哥國公民「有尊嚴的回歸」。聲明指出：「在裴卓總統的指示下，哥倫比亞政府已安排總統專機，協助原定於今天上午抵達、來自美國遣返航班的同胞，讓他們有尊嚴地回國。」

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美方本週末派出兩架載有哥國非法移民的遣返航班，但裴卓以美國未建立「有尊嚴地對待移民的協議」為由，拒絕讓航班入境。作為回應，川普宣布對所有來自哥倫比亞的進口商品徵收25%關稅，一週後更將提高至 50%。此外，川普還下令禁止所有哥倫比亞政府官員及其「盟友和支持者」入境美國，並註銷其簽證。

川普在「真相社群」（Truth Social）上表示，裴卓的決定危及美國國家安全，並強調：「這些措施只是開始。我們不會允許哥倫比亞政府，違反其在接受和遣返那些被他們強行送入美國的罪犯方面的法律義務！」國務卿 魯比歐（Marco Rubio）隨即下令暫停美國駐波哥大（Bogota）領事館的簽證發放，並授權對干擾美方遣返作業的人員及其家屬實施旅行制裁。

美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）也迅速採取行動，加強對往返哥倫比亞的航班、私人飛機和貨物的檢查。面對美方強硬立場，裴卓起初態度強硬，一度揚言對美國進口商品加徵關稅，但隨後態度軟化，並在X平台發文表示將配合美方遣返作業。眾議院議長強生（Mike Johnson）對此表示，所有拒絕接受非法移民返國的國家，都應當受到警告。

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