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    赴菲「賭」工作夯 3年31國人踩到陷阱

    陳男被拘禁施以電擊、火燒凌虐，全身傷痕累累。（記者邱俊福翻攝）

    陳男被拘禁施以電擊、火燒凌虐，全身傷痕累累。（記者邱俊福翻攝）

    2021/01/03 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕菲國的博弈公司不少，有合法、也有非法公司，可能因語言、文化關係，喜歡吸收台籍的男女前往任職，負責招攬中國賭客，但也時常衍生合約糾紛遭扣護照、甚至限制人身自由等情，近3年來，已有31名國人向我國駐菲代表處求助。

    博弈愛用台灣人攬中國賭客

    刑事局表示，在菲國，只要向該國娛樂及博彩公司（Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR）申請登記，就能成立合法博弈（含實體與線上）公司，但並非每家博弈公司都合法，民眾一旦參與非法博弈公司運作，除了違反菲國法令、恐淪為犯罪共犯外，也更容易發生勞資糾紛及成為犯罪受害者。

    有些場子不合法 小心蹈法網

    菲國博弈公司的海外招募對象，包括中、台及一些東南亞國家民眾。因為中國要求在菲國從事博彩的該國國人，須於去年2月8日前返中，否則要祭出註銷護照、凍結帳戶及沒收財產等處置，因而一瞬間，台人成為菲國博弈公司的熱門招募對象。

    據了解，陳男任職的公司為合法登記公司，主要從事「線上百家樂」等博弈，老闆是中國人，賭客也以招攬中國民眾為主。

    這幾年陸續有在菲博弈公司工作的國人向駐菲代表處求助，大前年有11人，前年12人，去年至8月底有8人。求助者多半與博弈公司有合約糾紛，遭扣留護照，還有人被公司警衛限制不准離開公司等，再嚴重的情況則是遭到剋扣薪資、甚至傷害、恐嚇等。

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