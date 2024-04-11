批黃國昌遭「昌粉」圍剿 媒體人馬郁雯開吉21人含3名現職警

媒體人馬郁雯批黃國昌反遭網友辱罵，提告21人，新竹市警察局現任員警稱帳號遭盜也被告了。（記者洪美秀攝）

2024/04/11 15:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕媒體人馬郁雯今天在臉書提到，上月質疑民眾黨立委黃國昌違反政治獻金規定後，臉書遭「昌粉」攻擊，經過濾後，第一波已向21人提告，其中還包括3名現職員警，包括1名新竹市警察局法制科的員警，但現職員警所屬單位以帳號被盜試圖卸責，並強調若屬實，自然司法會還其清白。

新竹市警察局表示，經獲知後隨即向該名員警查證，該員警表示他帳號被盜，無法登入該帳號。為避免帳號再被濫用情事，該同仁已在4月1日向刑事警察局偵查第九大隊報案。同時警察局也請刑大科偵隊與刑事警察局保持密切聯繫，適時提供必要之調查協助。

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媒體人馬郁雯今天在臉書發文表示，她上個月質疑黃國昌直播時違反政治獻金法相關規定，但很失望黃國昌在事後不僅試圖用暴怒轉移焦點，更有一群黃國昌粉絲到她的臉書粉絲專頁留言謾罵。她已於4月2日到警局提起公然侮辱刑事告訴，第一波鎖定身分的提告人數為21人。

其中3人分別服務於新竹市警察局法制科、高雄市警察局前鎮分局前鎮街派出所及航警局安全檢查大隊，她提到主動向警察單位求證後，新竹市警局與高雄市前鎮警分局都以「帳號被盜」試圖撇清責任。

馬郁雯表示，「我收到來自員警帳號辱罵是事實，我只是要一個道歉、一個公道，這要求很過分嗎？」她已針對這2名員警提告，「如果帳號真被盜，司法自然會還他們清白。」

電視主播馬郁雯批黃國昌反遭網友辱罵，提告21人，新竹市警察局現任員警稱帳號遭盜也被告了。（取自馬郁雯臉書）

電視主播馬郁雯批黃國昌反遭網友辱罵，提告21人，新竹市警察局現任員警稱帳號遭盜也被告了，但馬郁雯強調不會撤告，若屬實司法自然會還其清白。（取自馬郁雯臉書）

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