起火2違章工廠 都蓋農地

2019-10-04

〔記者黃佩君、張軒哲、簡惠茹、羅綺／綜合報導〕台中市政府調查，起火的群峪公司與台灣百慕達紙業，土地分區屬於農地、無使用執照，為整棟違章建築。現場工廠從事免洗餐具、南北貨的買賣倉儲，位於台中市大雅區中和六路，其中92之6號是「群峪股份有限公司」，92之7號為「台灣百慕達紙器廠」，2間公司負責人皆為陳俊孚，群峪這棟主要是倉庫，百慕達為紙餐盒、免洗餐具生產與物流中心，主要供應給台中地區免洗餐具中盤商與店家。

全台未登記農地工廠約3萬家

根據農委會盤點資料，大雅區是全台農地違規工廠主要分布處之一。這次發生火警的兩間工廠都是農地違規工廠，2011年興建。

台灣農地未登記工廠目前估計約3萬家。環境權保障基金會執行長凃又文指出，今年6月工廠管理輔導法修法後，違規工廠只要在2年內先申請，便可以慢慢輔導成為「就地合法」的工廠，但彰化、桃園都發生農地工廠大火，政府應該檢討「就地合法」政策。

經濟部表示，工輔法修法非申請就可就地合法，而是改變過去無法可管狀況，強制未登記工廠須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫、10年內取得「特定工廠登記」，未改善者則依法斷水斷電，不得生產。若工廠未納管、未符合公安及環保標準，也不可能合法，並非沒有配套。經濟部中辦指出，修法通過後，各縣市正在進行清查作業，年底前將清查完畢，清查出的工廠將全數納管，不再有灰色地帶。

全國農地使用及違建狀況

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