出事後下令取締／盧市長上任 挨批違規工廠如雨後春筍

2019-10-04

〔記者黃鐘山、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕位於農地的台中市群峪公司違建工廠發生火警，造成兩名消防員殉職。發生人命事件後，台中市長盧秀燕指示，全面主動取締中市鐵皮違章工廠，一定要做好城市安全工作，不能再讓這類事情發生；但藍綠議員昨都痛批「違法農地工廠到處都是，只有市府看不到！」此外，市府之前承諾十月底前完成違建工廠清查，但到昨天發生大火事件，根本沒落實在做，且只知起火場所是違章建築，被當做工廠使用都不知道。

市府承諾10月底前完成清查 未落實

民進黨議員黃守達表示，市府承諾今年十月底前完成清查，至今仍掌握不到，要求加強查緝列管，別再拿人命做賭注。民進黨議員周永鴻指出，盧秀燕上任後，農地違規工廠像比賽迅速增加，如雨後春筍冒出，坊間都說不會抓、不會拆，尤其集中在改制前的台中縣，不只大雅，包括大里、太平都是，發生火警的農地工廠整棟是違章建築、沒有使用執照；市府指因此沒有稽查紀錄，周認為根本是藉口。

周永鴻說，這次大火工廠無公安申報及安檢，盧秀燕既宣稱要擴大查緝全市鐵皮違章工廠，他要求徹底清查到底有多少違章工廠。國民黨議員吳顯森直言 ，這類違章工廠到處都是，工廠不申報、不被檢舉，市府難道就看不到？應該納入列管。

市府都發局長黃文彬表示，該地點二○一四年曾被檢舉違章建築，市府兩度稽查，確認農地上興建違章建築，違反土地分區使用規定，已排入拆除行列。

黃文彬說，根據當時消防局查處，該鐵皮屋做為倉庫與辦公使用，若最後確認違反都市計畫法規定，將裁罰六萬至卅萬元。該鐵皮屋是農地上違章建築，待火災鑑識確認起火原因後，將辦理拆除。

中市府資料顯示，目前列管但未合法登記工廠約三千多家，主要分布於原縣區，臨時登記工廠則有二千家。不過外界粗估，未登記和未被訪查列管的「黑數」農地工廠，可能超過一萬六千家。市府說，二○一五年開始有註記農地違建紀錄，至今年九月止農地違建查報共五千九百多件，疑似做工廠使用由都發局拆除九百六十件。

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