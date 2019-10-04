呼叫「撤退」無回應 遺體送出弟兄都哭了

2019-10-04

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓業者經營的台灣百慕達紙器廠及群峪免洗餐具物流中心，兩棟建築分列左右兩側，中間車道以鐵皮相連遮陽，昨凌晨一點四十五分廠內沒有員工，紙器廠卻起火燃燒，因廠內皆為紙盒等易燃物，火勢快速蔓延。

消防局長曾進財表示，特搜大隊西屯分隊員謝志雄（三十三歲 ）及張哲嘉（三十二歲），由小隊長周正斌帶隊在凌晨兩點十一分抵達現場，因左側紙器廠起火，現場指揮官、第一大隊組長黃耀星要求小隊長周正斌負責尚無煙無火的右側廠房，周指揮謝志雄及張哲嘉於兩點五十分攜帶熱顯像儀進入火場勘察火源，以防延燒。三點左右，周正斌見現場火勢不斷蔓延、狀況不對，趕緊呼叫兩人撤出，但無線電不斷呼叫「撤退」卻無人回應，黃耀星立即清點人數，已不見兩人。

消防局出動快速救援小組進一樓火場搜尋，準備上二樓時 ，二樓已全面燃燒，無法上去。

消防局第一大隊副隊長楊世葆說，現場為鐵皮構造，火勢藉中間鐵棚延燒到東側廠房，火勢直到上午五點十五分才控制；八點左右，消防人員從右側稻田架梯爬窗進入搜救，二樓地板已坍塌，消防人員在坍塌處發現氣瓶，八點十六分發現第一具遺體，四十七分發現第二具遺體，兩人皆趴在地面，相距約十五公尺，遺體焦黑炭化嚴重，無法辨識。

遺體移出時，消防人員於兩旁列隊敬禮，送兩名打火弟兄最後一程，多人當場拭淚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法