都市奇譚！毒蟲「癮居」橋下 工業風設計「超酷」

2019-08-13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台灣大道上的東海橋，每天人潮熙攘、車水馬龍，你能想像，橋下竟有一處另類工業風「豪宅」嗎？

生活用品皆不缺 還有浴缸

一名廖姓毒蟲為躲避查緝，白天打零工後，晚上回到該橋下居住，裡面設備包括床鋪、電扇及電鍋等生活用品一應俱全，還有一個接盛水用的浴缸，有時甚至就地取材，到筏子溪釣魚吃，過著優哉生活，警方上門查緝時，才驚見這處另類「豪宅」，忍不住對都市橋下這個別有洞天之處嘖嘖稱奇，更有室內設計師看圖後直誇「超酷」。

東海橋位於台灣大道上的安和路與環中路段之間，是台中市橫跨筏子溪的重要橋樑，按理說，市區內橋樑下不該有人居住，偏偏就是有人愛上這裡，堪稱是另類都市奇譚！

台中市第六分局協和派出所巡佐蔡昭旻、警員盧彥羽日前上午巡邏行經東海橋下時，不經意發現竟有一處別有洞天的「民宅」，裡面設備包括床鋪、電扇、電鍋、曬衣架及置物櫃等生活用品一應俱全，還有一個接盛水用的浴缸，員警不禁好奇，「到底是什麼樣的人會住在這裡？」決定晚上再來探訪。

當晚警方再度前往，果然見到該處有稀微燈光，研判「主人」應該回來了，登門拜訪，驚見49歲廖男正在吸毒，當場人贓俱獲；警方原以為他只是借該處吸毒，掩人耳目，沒想到一問之下才發現，他就是「屋主」。

警方見廖男穿著整齊，不像是一般街友或流浪漢，忍不住詢問，廖男說，自己有多次毒品前科，再加上戒不掉毒癮，早與家人斷絕往來，平時白天四處打零工，晚上則回到該處吸毒解癮，出入則是沿著河堤再走階梯，但因他有潔癖，即使是臨時棲身所，也要弄得很乾淨整齊，放假時則會到筏子溪釣魚吃，日子過得也算優哉愜意。

偷接路燈的電 供生活所需

至於電器的電源從何而來？廖男說，是打開路燈基座的開關，偷接電使用，警方不等他說完，早已聽得瞠目結舌，忍不住說，「真的差點敗給你」，訊後將他依毒品等罪嫌送辦，目前檢方已起訴。

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