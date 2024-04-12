女子偷男友15萬當「分手費」挨告 女兒爆料反控「他曾偷摸我胸部」

阿純（化名）分手後偷拿15萬元當「分手費」挨告，女兒爆料曾被母親男友偷摸胸部。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/04/12 13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿純（化名）和丈夫離婚後，帶著年幼的女兒跟石姓男友同居，兩人交往7、8年後，阿純受不了石男在外偷吃，憤而分手並偷偷回到石男住處偷了15萬元作為「分手費」，石男得知此事報警，阿純女兒挺母親，向警方爆料國中放暑假期間曾被石男以按摩理由偷摸胸部，石男被法官依猥褻罪判刑10月，阿純則被依竊盜罪判拘55天，得易科罰金。

判決指出，2022年6月23日下午2點多，阿純回到前男友石男的住處，拿出兩人同居時的鑰匙，開門入屋後，拿走石男放在家中的15萬元現金並傳訊息「你的15萬我也拿走了當作分手費」，石男看到訊息後，氣得回她「我又不欠妳什麼，妳憑什麼偷拿我15萬當分手費？再跟妳講一次，妳不拿回來（我已經在派出所門口），我就去報案。」

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阿純不理他，石男報警，阿純的女兒得知母親挨告，直接向警方爆料，聲稱自己念國中放暑假時，曾被石男以按摩為由，偷偷摸她胸部；石男從原告變被告，否認自己摸過阿純女兒，但高雄地院審理時，阿純女兒拿出多年前和友人的對話紀錄，證明她當時被摸胸時，曾向友人訴苦「我是覺得他真變態變態的」、「他還有摸到我胸部」，友人也作證當時曾聽過此事。

法官認為，阿純和石男交往期間，女兒跟石男並無仇怨，不可能毫無根據就隨意向友人指控自己受到侵犯，認為對話紀錄真實性高，因此認定石男涉犯猥褻罪判刑10月；至於阿純偷拿15萬元部分，法官也認為她未經石男同意就取走現金，已構成犯罪，依竊盜罪判拘55天，得易科罰金，可上訴。

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