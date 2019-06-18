酒後口角縱火 引爆40黑衣人鬥毆

2019-06-18

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕22歲林男昨凌晨帶著吳姓友人前往基隆市孝二路某PUB喝酒，疑與人發生口角。吳男拿出信號彈引燃縱火，燒毀店內沙發及布置。這時出現40多名黑衣人，雙方在一樓發生爭執拉扯，還拿出棍棒叫囂，林、吳兩人遭用辣椒水噴傷眼睛。

警方找到涉案關係人林男，施放信號彈的吳男昨清晨到忠二路派出所投案說明，全案將朝公共危險、違反社會秩序維護法等方向偵辦。

據悉，20多歲店內朱姓負責人曾向偵辦人員透露，林男在店內喝酒後不愉快，吳姓友人疑似想替他出氣，才會拿出信號彈往店內的沙發砸，並引發火勢。

一行人不善罷干休，互相糾眾到一樓對峙，現場出現40多名黑衣人，雙方還拿出棍棒及辣椒水，警方呼叫線上同仁支援，並請救護人員協助將人送往醫院救治，幸無大礙。

據知情人士指出，遭縱火店家內的員工，疑似日前與林男的友人發生糾紛，雙方鬧得非常不愉快，才會在案發時，找來吳男攜帶信號彈，跑到該店施放，藉機報仇，否則怎麼會去PUB喝酒，還隨身帶著信號彈，詳細原因有待警方釐清。

是否懲處分局長 林右昌未回應

針對孝二路一家PUB昨凌晨遭丟擲信號彈並引發火警，基隆市第一警分局一度宣稱未接獲報案，要等消防局確認是縱火案後，才要調查刑責，外界質疑警方辦案消極。基隆市長林右昌昨面色凝重地說，治安是基隆市的重中之重，絕不容許民眾聚集的地方變成犯罪熱點。至於是否要對維護治安不力的分局長「拔官」懲處？林右昌未回應。

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