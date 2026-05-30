涉詐欺作偽證 法官具結前少「1動作」 男子獲判無罪

前案法官未告知「拒絕證言權」，基於不自證己罪原則，偽證罪不成立，台南地院判葉男無罪。（記者王捷攝）

法庭上作偽證竟獲判無罪！葉姓男子於詐欺案審理時說謊替同夥脫罪遭起訴。但台南地方法院查出，前案法官未告知葉男享有「拒絕證言權」，致使具結無效，基於保障不自證己罪之程序正義原則，依法判處無罪。

2020年5月間，葉男將名下銀行帳戶交給陳姓男子與林姓男子所屬的詐欺集團使用，更親自協助提領被害人匯入的贓款。2023年9月，陳男與林男因詐欺案受審，葉男以證人身分出庭時全盤否認犯行，謊稱自己是以15萬元將帳戶賣給網路不知名業者，並推翻先前證詞，辯稱是因私人糾紛才誣陷陳男與林男。檢方認定其證詞虛偽，依偽證罪嫌將葉男起訴。

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審理偽證案時，院方調查資料，發現葉男不僅提供帳戶，其親自提領多名被害人款項的行為，已構成三人以上共同詐欺取財與洗錢等重罪的共同正犯，而非單純的幫助犯。若葉男在法庭上誠實交代交付帳戶與提領贓款的經過，等同於直接承認自己參與重大犯罪，將會面臨刑事處罰，但依法規，當證人在法庭上陳述發言時，會害怕自己受到處罰時，依法享有「拒絕證言權」。

然而，前案承審法官命葉男具結前，卻沒有告訴他有這個權利，台南地方法院認定，這嚴重侵害不自證己罪的權利，導致該次具結失去合法效力。既然具結無效，即使葉男言詞虛偽也無法論處偽證罪，所以判葉男無罪。

司法審判實務中，常會說「權利告知義務」，是在講刑事訴訟法第181條，這項法規的宗旨，是避免證人陷入「說實話會入罪、說謊會犯偽證」的兩難困境，法官有義務主動告知。

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