上網兜售阿公遺留「台灣水鹿頭」 台中男判6月、標本全沒收

艾姓男子上網兜售「台灣水鹿頭」，台中地院判處艾男6月，得易科罰金，緩刑3年。（資料照）

台中市艾姓男子將祖父遺留下來的「台灣水鹿頭」標本拍照上傳臉書社團，還以「值得珍藏之物」等字眼公開兜售，案經警方查獲送辦後，台中地方法院認定其違反野生動物保育法，近日判刑6月，得易科罰金，緩刑3年，並須支付公庫3萬元、接受3場法治教育課程，扣案水鹿頭顱則宣告沒收。

檢警調查，艾男於2025年11月11日在臉書社團「各類標本買賣、交流平台」張貼4張台灣水鹿頭顱及鹿角照片，公開寫下「台灣正水鹿顱骨與鹿角，值得珍藏之物，喜歡的朋友可以私密我唷，難得漂亮的鹿角」等文字，由於台灣水鹿屬保育類野生動物，其產製品交易受到法律嚴格限制，有民眾發現後檢舉，保七總隊獲報後循線搜索艾男住處，當場查扣水鹿頭顱及鹿角等標本。

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面對檢警偵訊，艾男坦承確實有販售想法，但辯稱該標本是祖父生前留下收藏品，自己只是想上網試探行情，「能賣多少算多少」，不過，檢方認為即使標本來源合法，未經主管機關許可，仍不得買賣或以販售為目的公開展示，因此依法偵辦。

扣案標本經送交國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認為台灣水鹿頭顱及鹿角，屬林業及自然保育署公告的第三級保育類野生動物產製品，檢方今年3月依違反野生動物保育法起訴艾男，案件進入法院審理後，艾男達成認罪協商，法官考量其坦承犯行，依協商結果作成判決，除宣告6月徒刑、緩刑3年外，也命其接受保護管束及法治教育。

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