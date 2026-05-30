海巡署引領慢飛天使登艦 溫馨橘色航線點亮航海夢

海委會海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天舉辦「海巡有愛，守護無礙」公益參訪，邀請伊甸基金會、樂山教養院上百名院生登上海巡署現役巡防艦「新竹艦」，歡度愉快周末。（記者吳仁捷翻攝）

海委會海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天舉辦「海巡有愛，守護無礙」公益參訪活動，邀請伊甸基金會、樂山教養院上百名院生登上海巡署現役巡防艦「新竹艦」，透過艦艇導覽、裝備展示及互動體驗，安排「海巡慢飛天使」體驗，院生近距離認識海巡勤務與海洋守護工作，歡度愉快周末。

艦隊分署說，今天在臺北港海巡基地辦理「海巡有愛，守護無礙」活動，落實公益關懷與海洋教育推廣，不少在地熱心企業共襄盛舉，加上艦隊分署、北機隊同仁熱心響應募捐，募得一百萬餘元善款，捐助相關社福機構，將關懷傳遞到社會需要陪伴的角落。

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北機隊幹部、隊員們今天下午在碼頭迎接上百位到訪的院生，考量院生對陌生環境較敏感，以溫和引導、耐心陪伴方式，協助院生登艦參訪；海巡隊員陪伴院生們進入艦上空間，親切的互動跟細心說明，讓羞澀院生逐漸放鬆心情，開始感受大型巡防艦的壯闊與海巡工作的日常。

北機隊人員精心安排「海巡慢飛天使」，讓院生體驗豐富參訪，規劃海巡職人等體驗內容，協助院生接觸操作海巡專業救生裝備、直升機落艦個人裝備、特勤人員攻堅設備、無人機、偵蒐犬及各式海巡應勤裝備等勤務現場；重頭戲則是帶領院生進入鮮少對外開放的巡防艦駕駛台，當院生們在航儀台前，雙手握住大舵盤，化身守護台灣的艦長，臉上露出自信笑容。

此外，透過「小海龜泰瑞的麻煩」互動故事，傳達海洋保育的觀念，以及帆船積木組合活動，讓院生在輕鬆氛圍中親近海洋、認識船舶，培養對海洋與海巡工作的興趣。

北機隊隊長陳慶昌表示：海巡除捍衛海疆的核心任務，深層意義在於守護，不僅是國家安全的第一防線，也希望凝聚這份團隊、家庭般溫暖，傳遞給社會需要關懷者，看著院生們在甲板上迎風展露笑容，就是海巡同仁們最好療癒與回饋。

活動後，院生在新竹艦餐廳享用下午茶，海巡隊員逐一發放艦艇紀念品，讓院生們留下特別登艦回憶；樂山教養院帶隊老師表示，院生們走出熟悉環境、體驗新事物很不容易，感謝海巡同仁的愛心，院生們都感受到滿滿安全感與被接納的喜悅；現場也由一位慢飛天使畫家，致贈親手繪製圖畫予給北機隊留存，場面溫馨。

艦隊分署表示，大海寬廣，也平等向每一個人敞開，海巡希望讓每一位孩子都有機會認識海洋、親近海洋，勇敢追尋自己的航海夢。海巡艦艇不只是守護海疆的第一線，也能成為連結社會、傳遞溫暖的平台，讓更多民眾看見，在堅硬的巡防艦與剛毅的橘色制服之下，藏著一顆最柔軟、最願意溫暖社會的心。

此外，115 年國家海洋日慶祝活將於6月7日在高雄登場，當天北部、中部、南部、東部地區機動海巡隊及澎湖海巡隊都會規劃大型艦艇開放民眾登艦參觀，歡迎各地民眾把握機會，走進海巡艦艇，認識海巡守護海洋、守護臺灣的第一線工作。

海委會海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天舉辦「海巡有愛，守護無礙」公益參訪，邀請伊甸基金會、樂山教養院上百名院生登上海巡署現役巡防艦「新竹艦」，歡度愉快周末。（記者吳仁捷翻攝）

海委會海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊今天舉辦「海巡有愛，守護無礙」公益參訪，邀請伊甸基金會、樂山教養院上百名院生登上海巡署現役巡防艦「新竹艦」，歡度愉快周末。（記者吳仁捷翻攝）

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