檢察總長專訪4-3》談40年辦案經歷 邢泰釗： 絕對不要試探人性的弱點

檢察總長邢泰釗專訪。（記者羅沛德攝）

檢察總長邢泰釗今天卸任，接受本報專訪，他總結40年辦案經歷指出，當制度有漏洞，就會有貪婪的人冒出頭，「絕對不要試探人性的弱點」；對於中國近來接連將我國偵辦共諜案、柯文哲涉貪案的檢察官列為制裁對象，邢泰釗表示，我們不能改變中國的決策，只能要求檢察官做好自己的工作，敏感案件於偵辦前也都會與檢察官溝通，願意接辦者都已做好心理準備，理解會面臨這些情況並坦然面對，當然，國家一定會保護他們。

邢泰釗說，偵辦政治敏感案件一定會面臨壓力，檢察官偵辦前也已做好心理準備與覺悟，辦這類案件不會勉強，都有事先溝通過，也有些檢察官會因個人或家庭因素而不願意承辦這類案件，經過溝通後，承辦檢察官都是願意接受挑戰。

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至於中共點名制裁台灣特定檢察官，邢泰釗說，社會、時代不斷在改變，我們唯一能掌握的只有我們自己，中國有他們的政策，我們不可能去改變，只能要求檢察官做好自己的事，檢察官在偵辦案件前都知道壓力何在，已有所了解與覺悟；事發後也有找當事檢察官晤談輔導，他們也都表示能理解。

邢泰釗說，國家當然一定會保護這些檢察官，而在檢方內部，辦案前後都會與承辦檢察官達成共識，肯辦這類案件的檢察官都能理解此情況，也願意承擔、坦然面對，事前溝通很重要，願意辦就是願意承擔。檢察總長就是提醒、要求檢察官做好自己的事。

提及辦案40年的心得，邢泰釗說，「絕對不要試探人性的弱點」，當制度建立後大家都能循規蹈距，例如撿到手機、皮包會還給對方或送警局，但當法令尚不週延、有機可乘的時候，就會有各種人冒出頭來想分一杯羹，例如各地檢方在偵辦綠能弊案時，發現里長、鄉長、民代、關於文化保存、牽涉到軍區用地的人都來了，想要見者有份，而且胃口還不小。

邢泰釗說，綠能是正確的方向，但法制面、廉能預防一定要先做好準備，當制度有漏洞，就會跑出一堆貪婪的人來營私牟利，「利之所在，天下共逐之」，吏治的澄清工作永遠不能懈怠，一懈怠，問題馬上就會浮出來，千萬不要低估人性的弱點，制度愈完備，問題自然會減少。

邢泰釗說，偵查是一項專業工作，偵查技巧牽涉很多專業法規，也牽涉很多人性、利害，外人一般很難理解，再加上很多各自立場的社群網路、新興媒體平台及大數據的運作，對司法的批評有時是鋪天蓋地而來，對檢察官當然有很大的壓力，這是世界性的問題，歐美也一樣，檢察官工作越來越難為。

邢泰釗說，面臨這些問題，檢察官除了充實自身專業，還要保持謙遜的心，保持身心靈、公私關係的平衡，機關也要對同仁表達適度的關懷，這些都非常重要，先進國家對檢察官的心理支持與心理輔導都很週延，面臨目前社會高度變化及新興媒體廣泛運用，檢察官面臨的挑戰越來越多，機關如何協助檢察官來面對挑戰，仍須要大家一起來努力，讓檢察同仁專心投入在工作。

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