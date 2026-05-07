總長專訪4-2》得罪藍營「明升暗降」放逐金門？邢泰釗釋然：人生難免起伏

檢察總長邢泰釗專訪。（記者羅沛德攝）

檢察總長邢泰釗今將卸任，他接受本報專訪時，回顧13年前自高雄地檢署調任金門高分檢的心路歷程。當時外界以「明升暗降」解讀，如今他已然釋懷，並以國學大師陳寅恪語句自勉：「人生難免起伏，或彰或傷。」他詮釋，將原意中的「商榷」轉化為「受傷」，用以指涉人生低谷中承受的誤解與非議，也映照出他當年自身由高峰轉入低谷、再沉澱成長的歷程。

邢泰釗為司法官訓練所第24期結業，辦案風格積極投入，素有「拚命三郎」之稱，在馬政府時期擔任高雄地檢署檢察長，因偵辦案件引發部分高雄藍營人士質疑其「辦藍不辦綠」，因此得罪部分地方派系，被調往規模最小的二審機關金門高分檢。如今時過境遷，被問及這段經歷，他僅笑稱，當時待了將近3年8個月，堪稱金門在地辦公最久的檢察長。

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不過，這卻成了邢泰釗職業生涯中「最快樂的日子」。他在金門潛心研讀德、荷、日法學著作，帶領僅12人團隊（包含司機與工友）編撰四部重要著作，並深刻體悟到台灣法學長期仰賴翻譯外國理論，卻缺乏本土案例的系統整理，因而萌發建構「台灣本土法學方法論」的願景，並形容這是在沙漠中種樹、為後輩鋪磚。

談及這段經歷的影響，邢泰釗引用陳寅恪形容文章學說的「或彰或傷」（原詞為或張或商，邢氏取其諧音轉譯）。他解釋，人生有時會獲得表彰與榮耀（彰），有時則會遭遇毀謗與受傷（傷）；辦案亦然，未必能盡善盡美，但正如陳寅恪所言，最重要的是「獨立之精神，自由之思想」。

邢泰釗強調，他在金門數年間，得以潛心閱讀德國、荷蘭、日本等國法學著作，逐漸意識到台灣法學長期倚賴外國理論，卻缺乏本土案例的系統化整理。這項觀察，也成為他日後擔任台北地檢署檢察長及檢察總長時，大力推動「本土法學方法論」的重要基礎。

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