檢察總長專訪4-4》告別40年檢察生涯！邢泰釗自許「讀書人」曝退休後計劃

檢察總長邢泰釗專訪。（記者羅沛德攝）

檢察總長邢泰釗今將卸任，結束長達40年的檢察生涯。他接受本報專訪表示，退休後暫無具體規劃，但盼投入文化相關工作，並自許為一名「讀書人」。此外，他也針對檢察體系人事制度提出建議，主張台灣可參考荷蘭、比利時等國，設立具憲法地位的「司法人事委員會」，專責選任檢察總長並賦予明確職權，避免人事運作受外部干擾，讓檢察官得以無後顧之憂專心辦案。

回顧邢泰釗的檢察生涯，他被司法界視為「拚命三郎」與「司法職人」，從基層檢察官一路歷練至檢察總長，曾歷任北、中、南多個地檢署檢察長，並在擔任台北地檢署檢察長期間，偵辦三中案、私菸案、大巨蛋圖利遠雄案及多起重大國安案件。

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事實上，這樣的「拚命」風格，早在他地方任職時即已展現。以2008年出任屏東地檢署檢察長為例，當時辦公空間擁擠、設備不足，他上任後即著手整建，透過協調外部單位擴充辦公空間，並重整偵查庭、辦公室及會議設施，甚至改善中庭環境與動線配置，同時爭取替代役人力進駐，全面提升辦公與辦案條件。

除硬體建設外，邢泰釗也親自督導重大業務，包括帶隊查察地方選舉賄選案件，成績名列全國前茅；2009年莫拉克風災期間，更動員全署投入救災與重建工作。此外，他亦重視制度與歷史傳承，任內編撰署史《大武法鑑》及《日新司法年刊》，為基層實務與司法發展留下紀錄。

邢泰釗在任內最後一刻仍掛心司法正義，於卸任前三天，針對10年前高雄市師鐸獎退休女教師遭虐殺案提起非常上訴。該案經高等法院高雄分院更四審認定，被告未搶奪被害人2000元現金，且具更生可能，改判無期徒刑、褫奪公權終身，並經最高法院駁回上訴確定。

不過，邢泰釗認為本案審判違背法令，且涉及重大法律見解，確有統一之必要，儘管本案判決結果並非對被告不利，然其攸關重大殺人案件之量刑標準，包括犯罪是否具計畫性、能否作為認定「情節最重大之罪」之依據，以及是否得作為唯一決定因素等爭點，均有釐清並統一見解必要，因此提起非常上訴，成為其任內最後一項重大處分。

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