總長專訪4-1》昔有反共義士投奔自由、今見公職賣密投敵 邢泰釗：居安要思危

檢察總長邢泰釗專訪。（記者羅沛德攝）

檢察總長邢泰釗今4年任滿卸任，他接受本報專訪回顧40餘年檢察生涯，談及早年中國劫機者因對中共政權失望、懷抱對民主憧憬涉險來台的偵辦經歷。當時他迫於政策轉向必須遣返這批「反共義士」，想到他們返中後必定遭受刑事制裁，內心不忍至今猶存；反觀眼下深受國家栽培的公務員，竟為私利出賣機密，無疑折射出社會承平日久、居安思危的隱憂，「這種傷害的結果，台灣是否承受得起？」

邢泰釗回憶，民國81年前後是辦理劫機案的高峰，平均每季就有一案。當時在機場第一線偵訊黃樹剛、劉保才等劫機犯時，無論對方來自南方或遙遠的黑龍江，理由皆不約而同指向對中共政權的失望。他觀察，雖然背後可能摻雜經濟因素，但「苛政猛於虎」無疑是讓他們甘願離鄉背井的主因。

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「所以當時後來要把他們遣返的時候，我看他們很震驚，那我心中當時也很不忍。」邢泰釗感嘆，一想到這些人被遣返中國勢必面臨嚴厲的刑事制裁，內心便感到沉重，畢竟這些人並未危害社會治安，「不管基於什麼原因，他們來到台灣，被遣返要受到那麼重的刑事責任，於心蠻不忍的。」

邢泰釗說，令他深感震驚且百思不得其解的是，對比當年中國劫機犯想方設法、涉險也要來台的執著，如今幾十年過去，國內竟出現深受國家栽培的公務員刺探機密，甚至將國安資訊送往對岸，更有甚者預謀駕機投敵。說到此處，他認為這場跨越時空的對比，已反映出部分國人對於國家安全認知的嚴重不足，「這種傷害的結果，大家是否承受得起？值得深思。」

邢泰釗進而提到，他13年前在金門服務時，曾在「後宅洋樓」二樓的斷垣殘壁間，見到民國42年駐軍留下的「居安思危」墨寶，眼前滿地雞糞與頹圮建築，與牆上蒼勁字跡形成強烈對比；他形容，那一刻如同一種提醒，無論身處順境或低谷，若缺乏危機意識與深層反思，終將走向衰敗。他認為，部分國人對於國家安全認知的匱乏，其導致的傷害結果，恐怕是全民難以承受之重。

至於社會質疑國安案件判決偏輕、嚇阻效果不足，邢泰釗回應，國安案件長期面臨結構性困難，包括法制設計不足、跨境犯罪導致「人流、金流、資訊流」難以完整掌握，以及過去量刑基準偏輕所形成的慣性循環。為改善現況，檢方推動「專組、專股」制度強化專業偵辦能力，法院也已建立量刑因子參考標準，使判決更具一致性。

邢泰釗補充，近年實務上已出現多起重判案例，包括退役軍官涉共諜案遭判刑12年至13年不等、軍中組織發展案件亦有主謀被判處20年徒刑，另有現役及退役軍官涉洩密或預備叛逃案件，刑度介於9年至13年；整體顯示國安案件量刑已有明顯趨嚴趨勢，嚇阻效果逐步顯現。

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