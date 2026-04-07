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    首頁 > 社會

    機車遭竊警方找半天才發現 車主阿伯失智、車停警局附近

    2026/04/07 11:03 記者劉人瑋／台東報導
    警方最後在警局附近找到機車。（警方提供）

    警方最後在警局附近找到機車。（警方提供）

    或許算是烏龍竊案，但警方還是憑實力破案。台東警察分局中興派出所警員宋雨潔及施宥任日前擔服巡邏勤務時，接獲一名70多歲的阿伯報案，表示其機車停門口卻不見了，警方找了半天未果，最後阿伯的鄰居才說「他其實失智了」，案件從竊案變成尋找遺失物，最後還在警局附近停車場找到。

    日前警方受理這名阿伯報案後，立即展開協尋行動，由於阿伯十分焦急，先行安撫報案人情緒並詳細詢問停放時間、地點及行駛動線。警方表示，當時失主稱，自己將機車停在自家門口，想不到一轉身，車就不見了，還請友人載自己到處找仍未果，只能報案。

    警方初始以為是竊案，又可能被牽到阿伯家附近藏匿，地點就剛好位在鯉魚山一側，剛好其斜對角線方向即是山另一側的警局，警方先是在附近搜索未果，但在到處訪查鄰居、釐清可疑人士時，才從鄰居口中發現，最可疑的卻是阿伯本身，原來鄰居表示「阿伯已經失智了！獨居又沒人照顧才易有如此狀況」。

    既然車可能是車主自己忘記停哪，警方改變搜索方向再一一確認、比對阿伯騎車時間，才發現原來阿伯記憶中的時、地全錯，透過監視器再度比對，這才搞清楚，機車十多天前就停在警局前的路段迄今未動過，警方再度從警局附近的停車場著手找尋，立即就在警局約200公尺一帶發現「被竊機車」。警方在確認失主機車駕照仍有效後，才將車由其騎回，讓車主十分感激。

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