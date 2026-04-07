獨家》15萬人看他「床上激戰」檢方依散布猥褻影像罪起訴仍安全下莊

網黃萬萬日前被檢方起訴，一、二審均被判無罪。（記者翁靖祐翻攝）

在社群平台X（原Twitter）擁有15萬粉絲的網黃「萬萬」日前因為一則貼文中的影片內含有裸露性器官並進行口交的影片，遭到民眾檢舉，桃園地檢署依照散布猥褻影像罪起訴。不過桃園地院一審判決無罪，檢方不服上訴以後，高等法院認為「萬萬」已採取適當安全隔絕措施，因此駁回檢方的上訴判其無罪，全案定讞。

網黃所指是在網路上經營色情內容的網路創作者，通常會透過X張貼片段內容，並於Onlyfans等平台發布完整的性愛影片，透過粉絲的訂閱來賺取收入，屬於網路色情產業一種新興形式的發展。本案被告萬萬因為在2023年10月13日於X上張貼一則裸露生殖器官進行口交行為影片，因此被民眾報警檢舉，案經檢警偵辦以後，桃園地檢署依照散布猥褻影像罪起訴萬萬。

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桃園地院認為，本案影片屬於大法官釋字第617號所定義的「軟蕊」性資訊（非暴力、人獸、虐待），法律僅規範須有適當安全隔絕措施，而被告在X上的個人頁面確實標註「Adult only」，且其發布方式是張貼網址連結，會顯示「媒體可能含有敏感內容」等警語，需使用者自行決定點選「查看」後才能觀覽。法官認為，檢方未能證明未成年帳號可直接瀏覽該影片，僅因觀看與轉發次數眾多便認定未設隔絕，證據顯然不足，判其無罪，

檢方不服提起上訴，主張根據承辦警員證述及勘驗結果，本案影片並無警示標示，且一旦經他人轉發，未成年人或不欲觀看者將隨時暴露在閱覽風險中。此外，被告在貼文中使用的註解文字如「想要被X射」、「X很粗」、「X到壞掉」等猥褻言論，同樣沒有任何敏感內容警語，認為一審判決認事用法有誤，應撤銷改判。萬男則辯稱，他在X平台的自我介紹頁面已標明限成人觀看，且有開啟平台內建的敏感內容設定，瀏覽者必須是成年人且主動勾選願意觀看，畫面才會解除模糊狀態，認為已盡隔絕義務。

高等法院認為，行政或社群網站如何規範瀏覽機制目前法無明文，萬男遵守X平台規範設定內容警告，已足使一般人無法輕易接觸，符合適當安全隔絕措施。針對檢方質疑轉發後失去防護，高院認定影片被他人轉發後如何呈現，並非原發文者所能控制，不應由被告承擔刑責。至於檢方指控的猥褻文字，高院發現其發布日期與本案影片日期不符，屬於不同犯罪事實，基於不告不理原則，法院無從審究。二審最終判定一審判決核無不當，今日裁定駁回檢方上訴，全案定讞。

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