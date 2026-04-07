鄭麗文訪中引美疑慮 《經濟學人》：北京視國民黨為「統一希望」

國民黨主席鄭麗文訪中行程引發關注，《經濟學人》分析指出此舉已加深美方對其立場的疑慮。（資料照）

國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國，此行在台灣內部引發討論，也受到國際關注。外媒分析，這場會晤不僅暴露了國民黨內部的路線分歧，也與美方對台灣國防預算規模的疑慮產生連動，而北京將國民黨定位為達成「和平統一」的主要希望。

《經濟學人》（The Economist）報導指出，中國共產黨目前視國民黨為達成統一的主要管道。鄭麗文此次行程的時間點相當敏感，預計在習近平與美國總統川普舉行峰會的前1個月進行。報導分析，中方可能藉此向美方主張，目前控制立法院的國民黨及其盟友（民眾黨）代表了台灣多數民意，並可能向美方提出減少軍售或調整相關政策的主張。

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報導提到，美方對鄭麗文的立場疑慮加深，特別是關於國民黨在立法院阻擋政府提出的400億美元國防預算。美國參議員跨黨派代表團於3月底訪台時曾表示，威懾力是防止區域衝突的最重要基礎。當被問及鄭麗文訪中一事，美方代表雖認為對話是好事，但也表示中國應與台灣其他政治人物展開交流。

這場訪中行程也反映出國民黨內部的路線爭議。報導提到，黨內另一代表人物、台中市長盧秀燕在3月訪美期間，極力向美方官員說明國民黨並未反對增加國防開支。盧秀燕提出約250億至310億美元的國防預算方案，雖低於執政黨規模，但顯著高於鄭麗文主張的120億美元，顯示黨內對於與美中對口互動的策略存在顯著拉鋸。

報導引述台灣陸委會對此行程表示，接受相關政治敘事恐影響國際社會對台灣的認知，並提醒不應掉入「分而治之」的策略陷阱。陸委會指出，接受特定政治框架將加深台灣內部分歧。根據3月最新民調顯示，有56%的受訪者認為鄭麗文會晤習近平弊大於利，且多數選民傾向支持增加國防開支，反映出目前的政黨策略與主流民意仍有落差。

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