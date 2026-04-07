苗栗隨機砍人釀3傷 凶嫌殺人未遂判刑29年

苗栗市48歲男子邱明治（中）於去年10月2日持刀當街連續隨機砍人，於住家被警方逮捕。（資料照）

苗栗市48歲男子邱明治於去年10月2日吸毒後，以黑色膠帶綑綁於左手，騎機車上路，在苗栗市街頭隨機尋覓殺害對象，當街隨機砍傷放學的2名國小女童及50歲林姓男子，其中丁姓女童及林男重傷一度於加護病房救治，幸3人皆平安出院；苗栗地檢署偵結，依涉犯殺人未遂罪3次求處3個無期徒刑。苗栗地院今（7）宣判，判併應執行有期徒刑29年。

苗栗地院合議庭審理，邱男於行兇時動作機敏，事後不僅能與警方對峙拒捕，更於偵審中清楚敘述犯罪動機與細節。經綜合判斷，邱男犯案係因情緒管理能力不佳，無法適當調適負面情緒，並於施用毒品後衝動為之，其雖有情緒調控問題，但犯案時之辨識能力與控制能力均未達喪失或顯著減低之程度，故不適用刑法第19條免刑或減刑之規定。

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且合議庭認為，邱男曾於2016年間因殺人未遂案件入監服刑，至2025年3月間始執行完畢，出監不滿7個月即再犯此案，構成累犯，其對刑罰之反應力薄弱且具特別之惡性，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

合議庭認為，邱男於光天化日之下在公共處所隨機殺人，對象包含國小學童及無辜路人，犯罪手段殘忍，造成3名被害人身心遭受重大傷害。其行為不僅侵害個別生命、身體法益，更引發嚴重社會恐慌，犯罪危害實屬重大。

然苗栗地院指出，邱男殺人行為均未致生死亡結果，屬未遂犯，依法得按既遂犯之刑度減輕，且邱男於審理中坦承犯行並多次致歉，已有反省悔意。但審酌邱男前科紀錄、犯案情節之殘忍程度，兼衡其人格特質、刑事政策及犯罪預防等因素，合議庭認為邱男所犯殺人未遂、成年人故意對兒童殺人未遂罪，各應於處斷刑範圍內量處中高度刑，以維護社會安全。因此，於法定30年有期徒刑上限內，衡酌刑事政策與刑罰之預防功能，定其應執行刑為有期徒刑29年。

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