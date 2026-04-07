鄭麗文繞商務通道出境赴中 藍營前青年軍：不是「鼠輩」就不怕走正門

國民黨主席鄭麗文一行人從松山機場商務通關離境，大廳媒體在松機二樓離境大廳等候撲空。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今（7）自松山機場赴中，各持立場的本土政黨、民團一早就齊聚航廈正門示威抗議；然為避免群眾抗議，鄭麗文稍早已低調抵達松機從商務通道出境。對此，國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀反諷鄭是「鼠輩」才不敢走正門，呼籲各界不分藍綠白紅，共同捍衛我國得來不易的民主和自由。

國民黨黨主席鄭麗文今日上午將達自松山機場搭機赴中，除本土政黨、社團在正門抗議嚴陣以待，大批媒體也在門前守候等待鄭到來；但據證實，鄭稍早已驅車至松山機場旁的「飛聖商務航空中心」，經商務通道快速出關，避開門口等候的抗議群眾。

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對此，國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀表示，他相信，心中真的有「青天白日滿地紅」精神的人，絕對敢走正門這條康莊大道，而不是走小門、走「鼠洞」，這也證實鄭麗文、習近平「就是鼠輩」，呼籲一起捍衛中華民國台灣得來不易的民主自由精神，部分顏色，共同推翻中國共產黨暴政、推翻假國民黨主席鄭麗文。

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國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀，稍早獨家掌握國民黨黨主席鄭麗文出境資訊，並接受訪問。（記者陳治程攝）

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