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    首頁 > 社會

    桃園大溪軍民車事故 疑變換車道擦撞

    2026/04/07 10:32 記者鄭淑婷／桃園報導
    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    首次上稿 04-07 10:03
    更新時間 04-07 10:32

    桃園市大溪區員林路二段往龍潭方向今（7）日早上7點多發生軍用卡車與自小客擦撞事故，所幸僅有車損，沒有造成人員傷亡，警方初步調查，疑因軍卡變換車道未注意所致，確切肇責仍進一步釐清。

    軍卡屬於陸軍109旅，由26歲黃姓男子駕駛，當時車上載有約20人，準備進行例行訓練，行經事故路段時自內側車道欲向右變換至外側車道，疑似未注意同向外側車道直行、由57歲江姓男子所駕駛的自小客車，雙方因此發生碰撞。

    大溪警分局員警獲報到場處理，對雙方駕駛實施酒測，結果均為0，排除酒駕情形，初步研判肇事原因為變換車道時未確實注意周遭車況所致，詳細肇責仍待進一步釐清。

    大溪警分局表示，全案已依A3類交通事故（僅有車輛財物受損、無人傷亡）規定處理，並提醒駕駛人，行車變換車道應提前打方向燈，並注意周遭車輛動態，避免因一時疏忽釀成事故。

    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    大溪區員林路二段7日早上發生軍卡與自小客擦撞事故。（記者鄭淑婷翻攝）

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