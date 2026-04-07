卓榮泰拒絕備詢！韓國瑜突宣布「休息」 李貞秀看傻了

民眾黨中配李貞秀上台質詢時拿著「捍衛中華民國法制」手卡，並要求卓榮泰、行政院長劉世芳、陸委會主委邱垂正等人上台備詢。（記者劉信德攝）

未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀今日首度在立法院會登場質詢，她一上台便要求行政院長卓榮泰備詢；不過，卓榮泰上台後僅向立法院長韓國瑜喊話，行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委，在立院中備詢，這是政院對「憲法」的忠誠遵守。對此，韓國瑜突然宣布休息，讓李貞秀一度傻眼說：「現在？」

李貞秀上台質詢時拿著「捍衛中華民國法制」手卡，並要求卓榮泰、行政院長劉世芳、陸委會主委邱垂正等人上台備詢。

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卓榮泰上備詢台時向韓國瑜表示，今天他上台是基於對於院長主持的尊重，但容許他先向韓院長與立院表達心裡真正的想法。站在對面的李貞秀女士並無依法放棄中國籍、中國戶籍，完全不符合「兩岸關係條例」、「國籍法」規定，落實對中華民國單一效忠。

「李貞秀沒有辦法成為一個具有合法資格的中華民國的國會議員！」卓榮泰強調，這個責任是在中國政府而不是台灣政府。

卓榮泰解釋，任何人只要有中國籍，必須接受中華人民共和國的「反分裂國家法」、「情報法」、「反間諜法」、「國家安全法」負有必須推動兩岸統一的義務，以及必須為中國搜集情報的義務；而要擔任合法的中華民國國會議員必須嚴守國家機密、國家安全，這是相互違背的，沒有一個正常人能做到此工作。

卓榮泰說，完備所有程序才具有我國國會議員資格，才能在立院依照憲法行使質詢權；若無法完畢程序當然不是中華民國立委，就沒有行使憲法的權力，行政院也沒有義務接受這樣的答話。因此，行政官員在此時向韓院長表達立場，行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委，在立院中備詢，這是政院對「憲法」的忠誠遵守。

韓國瑜則表示，立法委員在開會時有向行政院長及各部會首長質詢之權，此為「憲法」基於民意政治、責任政治的制度性設計，希望行政院長及各部會首長依照相關規定，尊重本院立法委員的質詢權，現在休息。

面對韓國瑜突然休息，李貞秀脫口出：「現在？」隨後，她依舊站在質詢台上，爾後坐在椅子上看資料，等待院會重新開會。

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