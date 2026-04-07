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    首頁 > 國際

    「六假一真」騙過伊朗追擊 美軍「空中艦隊」兵分七路完成救援任務

    2026/04/07 12:41 即時新聞／綜合報導
    美軍動用數百名人員及約176架各型飛機成功營救飛官，在行動過程中兵分7路，其中6處用於誘敵，僅1處才是真正用於救援的撤離地點。圖為HH-60直升機。（路透）

    美軍動用數百名人員及約176架各型飛機成功營救飛官，在行動過程中兵分7路，其中6處用於誘敵，僅1處才是真正用於救援的撤離地點。圖為HH-60直升機。（路透）

    美國總統川普6日在白宮舉行記者會，公開美軍營救F-15E飛官的部分任務細節。美國新聞網站「Axios」報導指出，美軍動用數百名人員及約176架各型飛機成功營救飛官，在行動過程中兵分7路，其中6處用於誘敵，僅1處才是真正用於救援的撤離地點

    根據《Axios》報導，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在記者會中形容美軍動用的機隊陣容有如「空中艦隊」，在完成兩次極其危險的撤離行動後，成功將F-15E戰機的武器系統官（WSO）救回。參與行動的飛機包括轟炸機、戰鬥機、空中加油機、直升機以及無人系統。凱恩也提到，美軍使用了A-10攻擊機、HC-130「戰鬥王II」運輸機以及HH-60「快樂綠巨人II」直升機，並暗示還動用了「遠端操控」與「戰術型」無人機。

    報導指出，整趟行動設計了7條路線，6條用於掩護、欺騙伊朗部隊，只有1條路線是真正要前往撤離點救人。川普在記者會說：「伊朗他們會想說『等等，這裡有一組人，那裡也有一組人。』美軍則藉此直撲真正目的地，與敵軍交戰，救出受困人員，消除所有威脅，並撤離伊朗領土。」

    凱恩在記者會中表示：「F-15E飛行員與武器系統官在孤立無援、全程躲避敵軍的情況下所展現出的勇氣，再怎麼強調都不為過。」

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