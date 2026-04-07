鄭麗文訪中前嗨喊和平 稱沒「賴鄭會」就沒「賴習會」

國民黨主席鄭麗文今天啟程赴中展開「2026和平之旅」，稍早在國民黨中央黨部召開行前記者會。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今天啟程赴中展開「2026和平之旅」，稍早在國民黨中央黨部召開行前記者會。媒體詢問，對於這次訪中的主軸是和平，是否預期中國方面會有什麼樣具體的和平承諾？鄭麗文表示，和平的決心是這次最重要的訊息，相信對岸非常清楚；鄭也提到，沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」，並喊話賴清德總統，「我們都在台北要見上一面真的這麼困難嗎？」

鄭麗文表示，第一，很重要和清楚的訊息，就是要向全世界證明兩岸都希望透過和平的方式對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利，「因此和平的決心是這一次最重要最重要的一個訊息」；我們也多次的在各種場合向對岸傳達，她相信對岸也已經收到非常清楚的訊息，這也是大家所共同關注跟期待的。

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對於經貿或農產品優惠的承諾，鄭麗文表示，台海兩岸之間因過去十年來快速的冰凍，在很多的交流方面被刁難、切斷，使得百工百業不堪其苦，非常非常的慘淡，因此我們當然希望對岸也能夠釋出善意。但因為國民黨畢竟是在野黨，所以具體政策的開放，兩岸重新恢復正常的交流、全面的交流，當然一定要等到2028年國民黨黨執政自然就會開始。

鄭麗文也說，有媒體想要問是不是希望能夠有「賴習會」？，但她認為，沒有「賴鄭會」大概很難有「賴習會」了，「我們都在台北見上一面真的有這麼的困難嗎？」國民黨在立法院的黨團真的太辛苦、太辛苦、太辛苦了。

鄭麗文說，她希望台灣內部的政黨政治回歸理性的競爭和人民福祉為上，遵守中華民國憲法所規範的民主法治制度，一切回到常軌，自然而然，國家的競爭力、人民的繁榮就會開始。希望此行能夠帶來大家所期待的好的信息、好的開始，這就是和平之旅最重要的意義。

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