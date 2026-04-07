鄭麗文今赴中 台灣基進、民團與新黨示威隔空叫陣

台灣基進與本土團體今（7）召開「鄭麗文不能代表台灣，台海和平是國際問題」示威記者會。（記者廖振輝攝）

國民黨黨主席鄭麗文今（7）日赴中，為此，台灣基進、經民連等多個民團一早齊聚松山機場召開記者會，嚴正譴責鄭與國民黨不代表台灣，除向鄭建議「赴中十守則」，更現場撕毀象徵國共力求達成的兩岸和平協議框架，強力表達行動訴求。

台灣基進、台灣獨立建國聯盟、台灣國家聯盟、經民連與台灣國今早於台北松山機場正門召開「鄭麗文不能代表台灣，台海和平是國際問題」示威記者會，嚴正抗議國民黨主席鄭麗文赴中會晤中國國家主席習近平、時隔10年再辦「鄭習會」。

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期間，台灣基進黨主席王興煥公開宣讀給鄭麗文的「赴中10守則」，包含「不能出賣國家」、「不得簽署協議」、「拒絕政治豆腐」及「隨身攜帶器官健檢報告」等，強調雖堅信「國民黨不倒，台灣不會好」，但基於台灣共同體的情誼，仍獻上十項建議。

與此同時，共同示威的台灣國相關人員，也在一旁高舉綠色台灣國旗，高喊「鄭麗文不要做北京狗」。

另一方面，新黨成員在機場正門右側同步召開記者會，除與台灣基進、台灣國成員隔空叫陣，也同步歡送喊聲，支持鄭麗文主席訪陸及「鄭習會」。

王興煥重申，鄭麗文及國民黨不代表台灣，且台海和平屬國際事務，呼籲國際社會共同關注、維護台海問題，莫將其矮化塞入「中國內政」的錯誤框架。

台灣基進主席王興煥、台灣基進台北松信議員候選人鄧安強等人，共同撕毀象徵國共都兩岸和平協議，向鄭麗文赴中表達抗議。（記者陳治程攝）

新黨成員歡送鄭麗文主席訪陸。（記者廖振輝攝）

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