PO舊照諷綠！高雄藍營：賴瑞隆見賈慶林算不算統戰？

高市議會國民黨團PO出多年前賴瑞隆舊照與受訪內容，質問賴清德揪喝珍奶、賴瑞隆見賈慶林算不算統戰？（國民黨團提供）

高雄綠營諷刺鄭習會是見「習」小妹進京、「這柯」髮夾彎力挺!國民黨團反嗆綠營選情告急只剩抹紅，並PO出多年前立委賴瑞隆舊照，質問「賴清德揪喝珍奶、賴瑞隆見賈慶林算不算統戰？」

高雄市議會國民黨團表示，賴清德總統過去曾高喊親中愛台，更稱想跟中國國家主席習近平喝全糖珍珠奶茶，「難道賴總統尋求對話就是釋出善意，國民黨為了兩岸和平溝通就成了見習小妹？」

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國民黨團進一步PO出賴瑞隆舊照與受訪資料，質問賴瑞隆多年前不僅親赴大陸北京力促高雄與北京的直航，更曾參加民進黨口中所謂統戰樣板的海峽論壇，面見時任中共政治局常委、全國政協主席賈慶林，甚至自稱當時的建議獲中方善意回應而沾沾自喜的接受媒體專訪。

若按民進黨今日的邏輯，賴瑞隆算不算統戰見習生？民進黨對自家人親中視而不見，卻極盡抹黑在野黨，根本是雙標。

國民黨團強調，柯志恩對台灣要和平、兩岸不要紛爭的立場始終如一，而柯志恩提醒黨中央聽取民意與力挺兩岸和平對話，邏輯上完全不衝突，反觀民進黨不斷在台灣內部製造對立，將台灣推向衝突的爭端，才是違背主流民意。

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