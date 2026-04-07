李貞秀再上演「空氣質詢」、哽咽失控 張育萌酸：保母越來越大咖

立法院長韓國瑜及民眾黨立委李貞秀。（本報合成，資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議未解，今（7）日首度於立法院會質詢時再次上演「空氣質詢」。在行政院長卓榮泰強調「行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委質詢」等話後，立法院長韓國瑜宣布休息，讓李貞秀當場傻眼，她更在質詢尾聲一度哽咽失控。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，李貞秀的「保母」層級原地升級，從黨團主任陳智菡變成了韓國瑜。

李貞秀今日質詢時手持「捍衛中華民國法制」手板，要求行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及陸委會主委邱垂正上台。卓榮泰上台後明確表示，其現身是基於對韓國瑜主持議事秩序的尊重，但他強調「李貞秀女士」尚未依法放棄中國國籍與戶籍，不具備合法國會議員資格。

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卓榮泰指出，任何人只要有中國國籍，就必須接受中華人民共和國的《憲法》、《反分裂國家法》、《情報法》、《反間諜法》和《國家安全法》。這些法律跟台灣的安全和利益，都有非常嚴重的衝突。所有中國國民，都負有推動統一的義務，也有替中國蒐集情報的義務。可是，要當台灣的國會議員，就必須嚴守國家機密。「沒有一個正常人可以同時做到這兩件事。」

面對卓榮泰準備離席，韓國瑜介入要求行政院依憲法尊重立委質詢權，隨後宣布休息。張育萌在臉書發文批評，韓國瑜是他看過，史上最不負責任的立法院長，又要護航李貞秀，又不願意扛下這場鬧劇。

針對韓國瑜解釋，「立法委員在開會時，有向行政院長及各部會首長質詢的權利。此為憲法基於民意政治、責任政治原理的制度設計，希望行政院長以及各部會首長能夠依據相關規定，尊重本院立法委員的質詢權。」張育萌不禁嘲諷，真的是聽君一席話，如聽一席話。韓國瑜只是把手上的說明稿，照著念過一次，就直接喊「現在休息」。

張育萌指出，李貞秀於休息後恢復質詢又開始唸稿，一直扯說自己已經就職，就是立法委員。原本這段牢騷，李貞秀希望不要計時，所以跟韓國瑜說「這可以算是程序發言嗎」。但韓國瑜根本不想管，直接跟她說「已經開始計時了」。李貞秀只好趕快抱怨完唸質詢稿。然而，內容有八成跟上次在內政委員會對劉世芳「空氣質詢」的稿子一樣。並在結尾突然情緒激動，哽咽地說「感謝柯文哲創立的台灣民眾黨」，以及「黃國昌主席確實做到多元包容」。

張育萌直言，整場歹戲拖棚到現在，他只覺得李貞秀的保母越來越大咖。上次是陳智菡直接衝上質詢台咬耳朵，李貞秀不管青紅皂白，直接「來函照登」，跟著罵說「你們吃台灣米、喝台灣水⋯⋯」不過，陳智菡終究只是黨團的助理，不是立委。議場規定很嚴格，只有立委和議事人員可以進場，連助理都不能進。

張育萌進一步表示，這次李貞秀的保母原地升級，直接變成立法院長韓國瑜。姑且不論李貞秀的雙重國籍和戶籍問題，「民眾黨這種素質、到哪都要保母照顧的立委，到底要鬧到什麼時候啦？」

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