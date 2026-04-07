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    首頁 > 政治

    嘉義市長藍白合張啓楷勝出！ 對決民進黨立委王美惠

    2026/04/07 11:31 記者林欣漢／台北報導
    嘉義市長藍白合民調由張啓楷（左）勝出，張啓楷當場邀請翁壽良（右）出任他的競總主委，翁欣然同意。（記者王藝菘攝）

    嘉義市長藍白合民調由張啓楷（左）勝出，張啓楷當場邀請翁壽良（右）出任他的競總主委，翁欣然同意。（記者王藝菘攝）

    嘉義市長選戰，國民黨提名醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷對決，今日確定由張啓楷出線，對決民進黨立委王美惠。翁壽良說，恭喜張啓楷民調勝出，今天是藍白合示範區的勝利，競選過程雙方都很努力，也沒有口出惡言，都互相鼓勵。張啓楷說，之前雙方就約好不管誰勝出，另一方都要強力支持，做勝出者的競選總部的主委，張啓楷也當場邀請翁壽良出任他的競總主委，翁也欣然同意。

    張啓楷指出，嘉義市是藍白合三個縣市中，第一個搶得頭香確定人選的縣市，翁壽良雖然代表國民黨，但2年前他是柯文哲參選總統時的嘉義競總主委，自己也曾在2010年擔任過新北市長參選人朱立倫的發言人，相信這個和平順利的推選過程，接下來也能在新北市、宜蘭縣實現，也相信藍白合的外溢效應會影響到其他縣市，之後也會與謝龍介、張嘉郡同掛看板，相信藍白合的氣勢會上來，帶動整個藍白的勝利。

    民眾黨秘書長周榆修表示，接下來宜蘭、新北兩個地方的工作小組會在近期內分別展開磋商，在既有嘉義市良好的基礎上，他與國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華都很有信心。

    李哲華表示，藍白抱持著彼此是一家人的概念，無所不談，兩黨制度不同，當然會有不同的作法，經過這次嘉義市藍白合的經驗，奠定很好的基礎，接下來宜蘭、新北也會比照嘉義市的模式，保持熱線溝通，很快會滿足大家的期望。

    張啓楷表示，會請柯文哲繼續擔任自己的競選總幹事；市長黃敏惠有智慧的處理，讓這次初選過程中不會針鋒相對，雙方的支持者也很理性，這兩天會找時間拜會黃敏惠；對手王美惠實力非常強，但相信自己與翁壽良加起來能有機會打敗王美惠。

    嘉義市長選戰，國民黨提名醫師翁壽良（右2）與民眾黨提名的前立委張啓楷（左2）對決，今日確定由張啓楷出線，對決民進黨立委王美惠。（記者王藝菘攝）

    嘉義市長選戰，國民黨提名醫師翁壽良（右2）與民眾黨提名的前立委張啓楷（左2）對決，今日確定由張啓楷出線，對決民進黨立委王美惠。（記者王藝菘攝）

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