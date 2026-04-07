「密碼用10年記不住」工程師辯詞太瞎 法官列4理由重判打臉

方姓工程師被控提供個人銀行帳戶給詐騙集團使用。方男在庭審時否認犯罪，辯稱是因為自己記憶力不好，才將密碼寫在提款卡上，法官不信列出4大疑點重判他5月徒刑。（記者林嘉東攝）

台北市一名方姓工程師因提供個人銀行帳戶給詐騙集團使用，導致5民眾受騙匯款8萬餘元，遭檢察官依幫助洗錢罪嫌起訴。方男在庭審時否認犯罪，辯稱是因為自己記憶力不好，才將密碼寫在提款卡上並意外遺失，並非蓄意協助犯罪。基隆地方法院審理後，列出四大疑點「打臉」方男說詞，依方男犯幫助洗錢罪判處5個月，併科罰金3萬元。

判決書指出，方男聲稱他名下所有提款卡密碼均為同一組「592717」，已使用10年，因擔任太陽能維護工程師工作繁重，才拿奇異筆將密碼寫在卡片上。但法官認為，方男身為專業工程師，智識程度高，連繁瑣的機電設備維護都能勝任，豈會記不住一組用了10年的6位數密碼，且將密碼與卡片同放本就違背常理，刻意抄寫更顯得「多此一舉」。

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方男辯稱案發後，曾向警方報案並聯繫銀行掛失，但法院向大安分局查詢後，發現根本沒有報案紀錄；銀行紀錄也顯示，方男在帳戶出現異常交易24小時後才撥打客服，且對銀行詢問的案號一問三不知。此外，對於提款卡是由自己保管還是交給女友，方男說詞反覆，甚至連「弄丟幾張卡」都交代不清。

法官審酌，方男帳戶在被利用前，餘額僅剩21元，與常見「領空帳戶」再提供給詐團使用的模式吻合。法官痛批方男事後不僅推諉卸責，且對被害人分文未償，犯後態度惡劣、毫無悔意，徒耗司法資源，因此依幫助洗錢罪重判他5月徒刑，併科3萬元罰金；可上訴。

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