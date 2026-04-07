報廢走私貨船合茂輪 傳出切割不慎失火

貝里斯籍合茂輪，走私香菸遭沒入拍賣。（澎湖縣政府消防局提供）

2021年12月24日在基隆外海進水棄船的貝里斯籍合茂號雜貨船，經洋流與東北季風推移，3日後漂流至200海浬外澎湖後寮天堂路擱淺，經拖船公司拖往馬公港區停泊，赫然發現船上藏有約5063箱私菸，私菸業已在去年9月17日銷毀，報廢貨輪今（7）日在切割作業，不慎引燃火警。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午9時44分接獲馬公漁港安檢所轉報指稱，馬公市案山里大關口觀音寺前，有1艘貨船目前有濃煙冒出，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公及澎南分隊共計7車19人前往現場，由副大隊長朱偉靖指揮搶救。

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勤務人員到達現場回報，該船係拍賣之走私船合茂輪，起火位置為船隻右後側艙房，因拆船切割不慎起火，燃燒面積約6平方公尺，上午10時04分回報明火已大致控制，目前正進行殘火處理及降溫中。消防局今天單日2起貨輪火警，先是龍門海勝1號，又馬不停蹄趕回馬公處理合茂輪。

由於貝里斯籍合茂輪漂流遇險，船上9名船員棄船幸運獲救，船隻拖入馬公港，查獲走私5063箱私菸，共計253萬1500包，價值1億6454萬7500元，私菸依法在紅羅垃圾掩埋場全數銷毀，貨輪則報廢拍賣，由業者割肉處理，疑似切割過程不慎引燃火警。

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報廢合茂輪切割處理，不慎引發火警。（澎湖縣政府消防局提供）

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