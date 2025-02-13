大甲媽4/4起駕遶境 彰警「鐵拳部隊」再上陣防衝突

今年大甲媽遶彰化縣，彰警機動應變隊長林世明（右1）將坐鎮指揮。（資料照）

2025/02/13 10:59

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖確定將於4月4日起駕展開9天8夜遶境，5日駐駕彰化市南瑤宮，回鑾時於10日駐駕北斗奠安宮、11日彰化市天后宮，有「鐵拳部隊」稱號的機動應變隊將再次上陣，由柔道7段的前世界盃國手、警局訓練科長林世明率領44名跆拳道高手展開部署，嚴防暴力衝突。

今年大甲媽南下預計4月5日中午過後進入彰化市，5日深夜或6日凌晨通過民生地下道；至於回鑾時間則是4月10日進入彰化縣溪州鄉，晚間駐駕北斗鎮奠安宮，11日深夜駐駕彰化市永樂街天后宮，12日凌晨離境進入台中市。

請繼續往下閱讀...

彰化縣警局評估，今年易發生衝突地點有彰化市民生地下道、三民路、大埔路、永樂街天后宮、員林與北斗等處，有鑑於大甲媽遶境彰化縣，已連續2年未發生暴力衝突，縣警局有「鐵拳部隊」稱號的機動應變隊居首功，因此今年將再度由機動應變隊上陣。

縣警局長陳明君指出，今年警力部署規模應會比照去年，並由縣警局訓練科長林世明擔任機動應變隊長，率44名柔道與跆拳道教官在最前線，遏阻暴力犯罪行為。

林世明指出，特殊應變小組成員具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，主要會在易發生衝突地點的彰化市「民生地下道」到「南瑤宮」，還有三民路口、民權路口和車路口戒備，小組人員分布在鑾轎前方，4人一組，再由刑大、彰化分局警力在外圍，確保遶境活動平和圓滿。

陳明君強調，大甲媽遶境「暴力零容忍」，警方絕不讓暴力衝突衍生治安事故，影響信眾安全，若有不法分子欲藉機滋事，警方絕對依法當場逮捕，嚴懲究辦。

大甲媽遶彰化縣，彰警機動應變隊強力排除任何可能滋事，連2年零暴力衝突。（資料照）

今年大甲媽遶彰化縣，彰警機動應變隊長林世明（右1）將率44名教官上陣，嚴防暴力衝突。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法