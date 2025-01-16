龜速車行駛阿里山公路惹議 網友質疑「檢舉魔人」誘超車舉發

白色轎車在阿里山公路龜速行駛，遭質疑是「檢舉魔人」要誘使超車再舉發跨越雙黃線違規行為。（圖由中埔警分局提供）

2025/01/16 16:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有民眾於社群網站PO網反映有部白色自轎車在台18線44公里嘉義縣番路鄉路段，以車速約20公里龜速行駛，質疑龜速車是「檢舉達人」，故意開得很慢，迫使後車超越，然後再檢舉雙黃線超車，影片在1月13日上傳，引發網友議論，觀看人次很快就破百萬。

臉書網友在以「#假日去阿里山玩的朋友 #注意‼️ #車牌影片中」為題PO影片，片中男性網友說「這裡是阿里山公路，在上山路段，疑似遇到檢舉達人，故意開很慢，要讓你超車，然後再檢舉你雙黃線超車，我現在時速20。」；接著又說「時速10幾啦，大家知不知道我後面有幾台車，我現在後面最少有20台車，路這麼大這麼寬故意開這樣」。

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網友紛紛留言稱「這種人有辦法裁罰他嗎？」、「可以檢舉他壓雙黃線吧！！」、「是新手駕駛嗎？還是年長者的」等。

中埔警分局針對這個狀況表示，有關違規跨越雙黃線行駛及行車速度緩慢之訊息，該車駕駛違規跨越雙黃線違規行為，警方查證後將依違反道路交通管理處罰條例規定製單舉發，違規跨越雙黃線行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，最高可處新臺幣1800元以下罰鍰。

中埔警分局說，該路段行車速度最高速限為30公里，中埔分局呼籲駕駛人在山區道路行駛，請減速慢行，切勿違規超車或其他違規行為，避免造成交通事故發生。慢速車駕駛於行車時如要讓後車超車，可尋找適當寬闊地點減速靠右禮讓後方車輛通過。

白色轎車在阿里山公路龜速行駛，時速不到20公里。（圖由中埔警分局提供）

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