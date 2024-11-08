8000元代價非法傾倒廢棄物 2嫌被逮遭函送

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物。 （警方提供）

2024/11/08 09:27

〔記者湯世名／彰化報導〕8千元的代價！2名男子受雇開小貨車載建築及裝潢廢棄物，到彰化縣花壇鄉產業道路傾倒，每次酬勞8千元，彰化警分局員警巡邏發現大量廢棄物後調監視器追查，4日循線將2人查獲到案，警方並強調將加強巡邏，終結不肖分子違法傾倒廢棄物的行徑。

本月初清晨6時許，彰化警分局三家派出所員警巡邏至花壇鄉南方一巷通往139線的產業道路時，發現路旁遭人傾倒大量建築及裝潢廢棄物。經連日調閱監視器影像，發現有2輛小貨車分別於不同日期及時間進入該路段，並刻意遮蔽後車牌。經進一步查證， 其中1輛小貨車的車牌，竟是來自另1輛轎車，明顯不符，嫌疑重大。

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經警方深入追查，該2輛小貨車經常於白天行駛國道1號前往南彰化及其它縣市載運廢棄物，於返程時，再將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段駛入花壇鄉傾倒。

警方鎖定嫌犯後，4日將黃姓及陳姓男子通知到案，2人坦承犯行，並供稱是受雇每次以8000至1萬元不等酬勞載運廢棄物來傾倒。警方依規定查扣該2面違規號牌，並通知環保局人員至現場稽查及開立稽查單，另警方於偵訊後，分別將2名男子函請彰化地檢署偵辦。

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物，彰化警分局循線查獲2名男子到案。 （警方提供）

嫌犯開小貨車載運廢棄物，將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段駛入花壇鄉傾倒。 （警方提供）

嫌犯以每次8千元受雇開小貨車載運廢棄物，運抵花壇鄉產業道路傾倒。 （警方提供）

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