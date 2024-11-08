為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

8000元代價非法傾倒廢棄物 2嫌被逮遭函送

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物。 （警方提供）

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物。 （警方提供）

2024/11/08 09:27

〔記者湯世名／彰化報導〕8千元的代價！2名男子受雇開小貨車載建築及裝潢廢棄物，到彰化縣花壇鄉產業道路傾倒，每次酬勞8千元，彰化警分局員警巡邏發現大量廢棄物後調監視器追查，4日循線將2人查獲到案，警方並強調將加強巡邏，終結不肖分子違法傾倒廢棄物的行徑。

本月初清晨6時許，彰化警分局三家派出所員警巡邏至花壇鄉南方一巷通往139線的產業道路時，發現路旁遭人傾倒大量建築及裝潢廢棄物。經連日調閱監視器影像，發現有2輛小貨車分別於不同日期及時間進入該路段，並刻意遮蔽後車牌。經進一步查證， 其中1輛小貨車的車牌，竟是來自另1輛轎車，明顯不符，嫌疑重大。

經警方深入追查，該2輛小貨車經常於白天行駛國道1號前往南彰化及其它縣市載運廢棄物，於返程時，再將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段駛入花壇鄉傾倒。

警方鎖定嫌犯後，4日將黃姓及陳姓男子通知到案，2人坦承犯行，並供稱是受雇每次以8000至1萬元不等酬勞載運廢棄物來傾倒。警方依規定查扣該2面違規號牌，並通知環保局人員至現場稽查及開立稽查單，另警方於偵訊後，分別將2名男子函請彰化地檢署偵辦。

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物，彰化警分局循線查獲2名男子到案。 （警方提供）

花壇鄉產業道路被傾倒大量廢棄物，彰化警分局循線查獲2名男子到案。 （警方提供）

嫌犯開小貨車載運廢棄物，將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段駛入花壇鄉傾倒。 （警方提供）

嫌犯開小貨車載運廢棄物，將後方車斗用帆布遮蓋，並利用夜間及深夜時段駛入花壇鄉傾倒。 （警方提供）

嫌犯以每次8千元受雇開小貨車載運廢棄物，運抵花壇鄉產業道路傾倒。 （警方提供）

嫌犯以每次8千元受雇開小貨車載運廢棄物，運抵花壇鄉產業道路傾倒。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
竹市香山茄苳里頻傳非法傾倒廢棄物 地主怨遭踢皮球
2024/03/19 17:22

竹市香山茄苳里頻傳非法傾倒廢棄物 地主怨遭踢皮球
任意傾倒廢棄物大賺黑心錢 2環保蟑螂被判刑
2024/01/13 10:26

任意傾倒廢棄物大賺黑心錢 2環保蟑螂被判刑
impression

宗教實踐ESG 法藏和尚與楠西萬佛寺雙獲華人公益獎肯定
占地闢建平台1車收800元供倒廢棄物達1700坪 判1年4個月
2024/08/04 13:45

占地闢建平台1車收800元供倒廢棄物達1700坪 判1年4個月
嘉義水上排水溝暗夜遭丟廢棄物 運用AI辨識科技鎖定可疑車輛
2023/07/31 16:13

嘉義水上排水溝暗夜遭丟廢棄物 運用AI辨識科技鎖定可疑車輛
impression

TASAKI節慶珠寶點亮歲末派對！全新balance跳脫框架 延伸視覺美感
高美堤防荒地遭傾倒廢棄物 不肖分子抓到了
2024/01/26 17:46

高美堤防荒地遭傾倒廢棄物 不肖分子抓到了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播